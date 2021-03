Offerte Amazon di Primavera: fino al 30% sui prodotti delle tue squadre preferite

Ammettiamolo, le offerte Amazon di primavera ci hanno ricordato quello che è stato il Black Friday 2020, soprattutto per quanto concerne la quantità di occasioni disponibili, andiamo quindi a segnalarvi le ultime offerte per questa giornata, e a questo giro ci concentreremo sugli articoli sportivi, come magliette e gadget della vostra squadra preferita.

Amazon, dunque, ha pensato anche agli amanti del calcio e di altri sport e ha fatto in modo che il prezzo di numerosi articoli originali diminuisse fino al 30%, permettendovi di acquistare l’abbigliamento della vostra squadra del cuore a prezzi imbattibili. Il catalogo vi permetterà di scegliere prodotti a tema SSC Napoli, Real Madrid, Kimoa e molto altro. A prescindere di quale team siate fan, sul portale avrete l’imbarazzo della scelta, dato che ci sono gadget davvero bizzarri in grado di suscitare un forte interesse, come il portachiavi a forma di guanto di Valentino Rossi, realizzato con i tipici colori del suo casco.

Una replica 3D ben costruita che potrebbe interessare gli amanti del motociclismo. A tal proposito, gli appassionati di motori potrebbero trovare interessante anche l’offerta che vede 3 mesi di Dazn a soli 26,99€, soprattutto in vista del nuovo campionato che inizierà questo weekend. L’offerta di DAZN è interessante non solo perché vi permetterà di risparmiare diversi euro sull’abbonamento di 3 mesi, ma anche perché riceverete in regalo una sciarpa di uno dei 3 iconici club di Serie A, ovvero Juventus, Inter e Milan.

Come avete avuto modo di notare, le offerte Amazon di primavera sono arrivate a coinvolgere anche gli articoli sportivi. Come se ciò non bastasse, le possibilità di scelta sono numerose, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina relativa alla promozione per scoprire tutti i gadget e articoli d’abbigliamento. Infine, vi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

