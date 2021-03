Offerte Amazon di Primavera: fino al 40% su elettrodomestici grandi e piccoli

Come saprete, a partire da ieri Amazon sta festeggiando l’arrivo della primavera con offerte a raffica su tutto il catalogo e lo farà fino al 31 marzo. Ovviamente, noi di Tom’s siamo scesi in prima linea per segnalarvi le migliori occasioni, pubblicando articoli dedicati a tantissime delle offerte proposte dal portale, e con sconti che vanno a toccare molteplici categorie merceologiche tra cui, come avrete intuito, anche gli elettrodomestici grandi e piccoli, vale a dire lavatrici, frigoriferi, forni elettrici e affini.

Dunque, se stavate progettando di aggiornare uno dei vostri elettrodomestici per la casa, Amazon vi offre la possibilità di fare un ottimo acquisto con proposte che, in alcuni casi, si rivelano irrinunciabili, come la lavatrice Samsung WW70TA026AE da 7kg, venduta ad oltre la metà del prezzo originale. La spesa per portarsela a casa, infatti, è di soli 299,00€ invece di 649,00€, una decurtazione che non si vede tutti i giorni, soprattutto non su prodotti del calibro di Samsung, che godono di un’ottima affidabilità nel lungo periodo oltre a offrire, in questo caso, risultati di lavaggio impeccabili.

Grazie alle sue tecnologie proprietarie, la Samsung WW70TA026AE garantisce un pulito eccellente anche a basse temperature, il che si traduce in un risparmio di energia che farà senz’altro la differenza sui consumi in bolletta. Per ottenere ottimi risultati a basse temperature, gli ingegneri di Samsung hanno fatto in modo che il detergente si trasformasse in bolle, le quali penetrano poi nei tessuti, rimuovendo così lo sporco senza consumare troppa energia, il tutto con l’ausilio del motore Digital Inverter, che assicura silenziosità ai vertici della categoria.

Se teniamo in considerazione la proposta di Amazon, le prestazioni della Samsung WW70TA026AE sono difficili da trovare in altre soluzioni ad un prezzo simile, ed ecco perché ci teniamo a sottolineare ancora una volta che siamo di fronte ad un’occasione davvero imperdibile, resa ancora più interessante dal fatto che potrete monitorare ed, eventualmente, diagnosticare un problema con il vostro smartphone tramite l’applicazione Smart Check.

Insomma, grazie alle offerte di primavera, Amazon vi permetterà di aggiornare i vostri elettrodomestici a prezzi probabilmente mai così bassi, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata a lavatrici, frigoriferi e forni elettrici per scoprire il modello che più si adatta alle vostre esigenze. Chiaramente, il consiglio è quello di continuare a seguire le nostre pagine, ora più che mai dato l’ammontare delle offerte che si stanno presentando. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

