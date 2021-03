Offerte Amazon di Primavera: fino al 50% su tanti prodotti per il giardinaggio!

Le offerte di Primavera di Amazon continuano a proporsi in rete con sconti a dir poco eccezionali e, come saprete, fino al 31 marzo ci offriranno la possibilità di acquistare un gran numero di prodotti, dai classici elettrodomestici, sino alle ultime tendenze in fatto di abbigliamento. E così, dopo le proposte della mattinata a base di mattoncini Lego, vogliamo adesso segnalarvi le occasioni relative agli utensili da giardinaggio, con offerte che vi permetteranno di risparmiare anche fino al 50% su elettroutensili come tagliaerba, decespugliatori, pompe ad immersione e tantissimi altri strumenti!

Come detto, tanti sono i prodotti coinvolti in questa iniziativa, ma l’offerta di che vogliamo riportarvi riguarda l’idropulitrice ad alta pressione Bosch AdvancedAquatak 140 che potrete acquistare con il 40% di sconto, ossia a soli 184,50€! Questa idropulitrice riesce a combinare ottimi risultati, potenza e persino mobilità grazie alla presenza di due solide ruote e di una impugnatura telescopica in metallo. Grazie al potente motore da 2100 watt unito alla pressione di 140 bar, Bosch AdvancedAquatak porta a termine qualsiasi attività di pulizia domestica, erogando circa 450 litri d’acqua all’ora e portando a termine operazioni di pulizia complesse, come ad esempio quelle dei pavimenti esterni.

Non preoccupatevi poi della ricarica dell’acqua di Bosch AdvancedAquatak 140 in caso di serbatoi o recipienti, si attiva la pompa autoadescante che aspira l’acqua automaticamente e mantiene il flusso costante durante le fasi di lavoro. Inoltre con Bosch AdvancedAquatak 140 sono disponibili anche vari ugelli tra cui scegliere per ampliare il flusso d’acqua in base all’utilizzo, come quello a ventaglio o quello rotante da utilizzare per lo sporco più ostinato, che poi possono esser stipati nello speciale alloggiamento integrato nella base del dispositivo, ed agevolare così le operazione di sostituzione.

Insomma, avrete capito che sono tanti i prodotti di giardinaggio inclusi nelle offerte di Primavera da Amazon, e per questo il nostro consiglio quindi non può che essere quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa sulla piattaforma e trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità. Infine, vi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!