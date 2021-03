Offerte Amazon di Primavera: prodotti Foppapedretti a metà prezzo

Ebbene sì, se pensavate che le offerte Amazon di primavera fossero terminate dopo la nostra segnalazione relativa agli attrezzi fitness, vi sbagliavate. Abbiamo infatti ancora tanto materiale da segnalarvi e siate certi che faremo in tempo a proporvi le migliori offerte prima che scadano. Detto ciò, in questa occasione vogliamo segnalarvi gli sconti a marchio Foppapedretti, brand che, fin dal 1946, realizza ottimi prodotti con un’attenzione allo stile, nonché ai materiali.

In occasione della primavera, sono gli assi da stiro ad essere scontati su Amazon, con proposte che vi permetteranno di risparmiare anche il 50%, come avviene col modello Lo stiro mobile che, come dice la parola, implementa un pratico mobile che va a nascondere l’asse da stiro. Si tratta di una postazione da stiro ben studiata e che si adatta a qualsiasi ambiente, grazie al design a scomparsa. Normalmente, il prezzo di questa soluzione è di ben 414,50€, ma grazie alle offerte del portale potete acquistarlo a 211,99€.

Come tutti gli assi da stiro Foppapedretti, la struttura è realizzata con materiali resistenti e duraturi. Lo stiro mobile non fa eccezione e viene dotato di ruote gommate che vi faciliteranno lo spostamento, oltre a diversi piani d’appoggio, anch’essi realizzati con materiali massicci, utili per riporre la biancheria stirata. A tal proposito, sono due ripiani laterali, oltre quello dedicato per sorreggere il ferro da stiro. Insomma, parliamo di un asse da stiro che può trasformarsi in un mobile elegante quando non viene usato e diventare un’ottima soluzione da stiro quando avrete la necessità di eliminare le pieghe dai vostri vestiti.

Un’offerta, dunque, che vale la pena prendere in considerazione, così come tutte le altre proposte presenti sulle pagine di Amazon, che vi invitiamo a scoprire in modo da valutare l’asso da stiro più adatto a voi. Come sempre, consigliamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

