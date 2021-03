Offerte Amazon di Primavera: sconti su prodotti per casa e cucina IKOHS

Amazon, con le sue offerte di Primavera, fino al 31 marzo ci offrirà la possibilità di acquistare un gran numero di prodotti con sconti a dir poco incredibili, come abbiamo visto in giornata con i robot aspirapolvere oppure sugli smartphone con i relativi accessori. Adesso però è giunto il momento di scoprire quali sono le offerte relative ad alcuni dispositivi IKOHS per la casa e la cucina, con sconti che vi faranno risparmiare fino al 40% sui vostri acquisti! IKOHS è un brand spagnolo che deve il suo successo al fatto di aver trasformato in elementi di design, i classici elettrodomestici utilizzati nella quotidianità, mantenendo però prezzi competitivi ed alta qualità dei sui prodotti.

Delle tante proposte disponibili su Amazon, vogliamo però parlarvi principalmente del robot da cucina IKOHS Chefbot Touch, disponibile ad appena 299,95€, con uno sconto di 75€ dal suo tipico prezzo. Questo robot da cucina si adatta a qualsiasi ambiente, infatti ha un design compatto che, oltre a distinguerlo da altri prodotti simili presenti sul mercato, ne agevola la versatilità e praticità sia nell’utilizzo che nelle fasi di pulizia.

Nonostante le dimensioni, IKOHS Chefbot Touch è capace di gestire fino a 3,5 l di preparazioni nel suo contenitore in acciaio inossidabile, che poi vengono lavorate da un versatile motore da 600W capace di soffriggere, mescolare o persino cuocere a vapore su 3 livelli differenti. Tutte queste preparazioni sono possibili grazie all’impiego, in base alle necessità, di alcuni componenti che cambiano in poche semplici mosse, il funzionamento di IKOHS Chefbot Touch, trasformando questo robot nella fusione di 14 dispositivi da cucina in uno solo.

Per rendere ancora più semplici le fasi di impostazione, IKOHS Chefbot Touch è poi dotato di un grande touch screen a colori e di una rotella multifunzione in acciaio. Inoltre, all’interno troverete oltre 100 ricette preinstallate, con ben 23 opzioni di cottura, che possono esser aggiornate e modificate grazie alla possibilità di connettere questo robot da cucina con la rete wifi.

Insomma, avrete capito che sono tanti i dispositivi per la casa e per la cucina di IKOHS che troverete scontati in queste offerte di Primavera da Amazon, e per questo il nostro consiglio quindi non può che essere quello di visitare la pagina relativa dell’iniziativa e trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità. Infine, vi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!