Offerte Amazon di Primavera: sconti su Tapis Roulant e attrezzatura per il fitness

Dopo avervi segnalato le incredibili occasioni sugli elettrodomestici per la casa, proseguiamo con un’altra tornata di offerte Amazon di primavera. Come promesso, ci siamo posti l’obbiettivo di segnalarvi le migliori occasioni, e a questo giro parliamo di prodotti per il fitness, tra cui gli utilissimi tapis roulant, uno dei migliori strumenti che vi permetteranno di rimanere in forma anche senza uscire di casa.

Amazon, quindi, date anche le circostanze che affliggono il nostro paese, ha deciso di ridurre il prezzo su una serie di attrezzi in grado di sostituire l’esercizio in palestra. Come sempre, il tapis roulant è lo strumento più adatto per allenare tutto il corpo e non è un caso se il portale ha riservato numerose offerte su quest’ultimi. Tra i più interessanti troviamo il YM TAP120, una soluzione completa che, al costo di 449,99€ invece di 529,99€, vi permetterà di allenarvi efficacemente dalla propria abitazione, grazie alle numerose possibilità offerte dal pannello di controllo.

Si parte dalla classica modalità corsa fino ad arrivare alla possibilità di percorrere, virtualmente, migliaia di percorsi tra i più belli del mondo, grazie all’applicazione Kinomap, che vi permetterà, inoltre, di condividere i vostri risultati con il resto della community, oltre a sfidare i vostri amici nella pratica modalità multigiocatore. Un tapis roulant, dunque, capace di farvi allenare e divertire allo stesso tempo e, perché no, soddisfare le esigenze anche degli atleti più esperti, i quali potranno scegliere 3 tipi di inclinazioni che simulano vari percorsi in pendenza.

Ciò che rende YM TAP120 un’ottima soluzione per allenarsi da casa sono anche gli altoparlanti integrati nella struttura pieghevole, che sapranno dare al vostro allenamento quella marcia in più per farvi raggiungere gli obbiettivi più velocemente e con un pizzico di divertimento. Per tenere tutto sotto controllo, la struttura dispone anche di un sensore cardiaco posto sul manubrio, che trasmetterà sull’ampio display touch le vostre pulsazioni in tempo reale. Infine, questo specifico modello vanta un sistema di lubrificazione autonomo, studiato per mantenere sempre fluida la superficie d’appoggio.

Insomma, un tapis roulant capace di portare il vostro allenamento ad un livello successivo e, perché no, in grado di sostituire la palestra. Tanti altri modelli e attrezzi vari sono disponibili in questa nuova tornata di offerte, tutti scontati in modo che possiate portarvi a casa tutto l’occorrente spendendo davvero poco. Vi suggeriamo, quindi, di visitare la pagina dedicata o, qualora andaste di fretta, di dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce. Vi ricordiamo poi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

