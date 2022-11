Questo fine settimana è incredibilmente ricolmo di promozioni da non sottovalutare, e in questo articolo vogliamo illustrarvi la recentissima iniziativa di Unieuro, chiamata Apple Black Friday, che permette agli interessati di acquistare diversi dispositivi del colosso statunitense ad un prezzo invitante, con sconti che possono raggiungere diverse centinaia di euro.

Se siete alla ricerca di un dispositivo che garantisce prestazioni eccellenti, vi consigliamo – tra tutti i prodotti compatibili – l’acquisto del nuovo Apple MacBook Air 2022, con il processore Apple M2. Originariamente disponibile a 1.529,00€, ora è acquistabile a “soli” 1.299,00€, grazie ad uno sconto del 15% dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto in grado di eccellere in qualsiasi ambito, da quello produttivo a quello multimediale. Innanzitutto, come già specificato, possiede un processore Apple M2, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di spazio d’archiviazione, in piccola parte occupato dal sistema operativo MacOS Monterey.

Se tutto ciò non bastasse per considerare l’acquisto di un articolo simile, vi basti pensare che il nuovo MacBook Air è tanto potente, ed è ora venduto in quattro splendidi colori, ognuno con il suo cavo di ricarica MagSafe coordinato. Inoltre, pesa soltanto 1,24 chilogrammi e ha uno spessore di soli 1,13 centimetri.

Chiaramente, essendo un dispositivo per professionisti, l’Air 2022 possiede un display Retina da 13 pollici con risoluzione di 2560 x 1664 pixel, che può raggiungere una luminosità di 500 nit. A tutto ciò, si aggiunge anche una videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array, il che consente di poter videochiamare colleghi o familiari ad un’ottima risoluzione.

Insomma, si tratta dunque di un ottimo prodotto, ora venduto ad un prezzo decisamente invitante e più “abbordabile” rispetto al passato. Naturalmente, il nostro consiglio non è solo quello di acquistarlo, ma anche di visionare tutte le promozioni di Unieuro al seguente indirizzo.

