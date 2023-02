Se state pensando di acquistare dei nuovi articoli tech a marchio Apple come smartwatch, noteboook, tablet e accessori di vario genere, non dovreste assolutamente farvi scappare le promozioni disponibili da Unieuro, attive solo per pochissimi giorni. Le offerte nella sezione Apple per Carnevale, valide fino al 16 febbraio, sono l’occasione perfetta per acquistare prodotti incredibili, entry level o top di gamma, a prezzi da capogiro e con sconti che toccano addirittura il 25%!

Dunque, potrete trovare l’articolo perfetto per voi, scegliendo tra alcuni dei migliori smartphone a marchio Apple fino ai fantastici iPad e PC portatili del brand. Tenendo presente la validità degli sconti in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti nelle prossime ore, fintanto che ci sono ancora unità a vostra disposizione!

Da menzionare in particolare modo l’iPhone 13 da 128GB, un ottimo compresso se state pensando di acquistare uno smartphone Apple a un prezzo più che conveniente, senza puntare sull’ultimo modello. Al momento, potrete portarlo a casa a soli 799,00€ invece di 939,00€. L’iPhone in questione è un dispositivo dotato di un ottimo sistema a doppia fotocamera, un design raffinato ma robusto in Ceramic Shield e, non meno importante, il chip A15 per prestazioni rapide e dinamiche. Grazie a questa componente, infatti, potrete navigare sul web, partecipare a call e utilizzare app sempre nella massima rapidità.

Il display OLED Super Retina XDR di cui è dotato, invece, è il 28% più brillante rispetto al modello precedente e vi garantisce una luminosità fino a 800 nit e, proprio per questo, vi consente di vedere al meglio anche sotto al sole. Apple, inoltre, ha riprogettato completamente l’architettura dello smartphone e ruotato gli obiettivi di 45 gradi per fare spazio al sistema a doppia fotocamera più evoluto e con il sensore più grande di sempre sul grandangolo, oltre che con una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine sul sensore.

Il nuovo ultra grandangolo, infatti, è perfetto per mettere in luce più dettagli nelle zone buie delle vostre immagini e dei vostri video, in quanto è in grado di catturare il 47% di luce in più rispetto ai modelli precedenti. In più, se amate creare contenuti di ottima qualità da postare sui social, potrete sfruttare la modalità Cinema per filmare video HDR con Dolby Vision. In questo modo avrete la possibilità di orientare l’attenzione del pubblico grazie al “rack focus”, che consiste di spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che state pensando di portare a casa.

