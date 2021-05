Offerte AVerMedia per gli streamer, tantissimi sconti su AK Informatica!

Se siete desiderosi di diventare degli streamer oppure siete alla ricerca di una scheda di acquisizione, allora questo è sicuramente il posto giusto! Infatti, vi segnaliamo una nuova ed interessante promozione di AK Informatica che consente a tutti gli interessati di acquistare i migliori prodotti sviluppati da AVerMedia.

La lista dei prodotti non è particolarmente vasta ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alla game capture AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus, disponibile ora a 144,90 euro anziché 159,90 euro. Questa scheda di acquisizione esterna permette di trasmettere/registrare gameplay facilmente da PS4/PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Wii U alla risoluzione in 4K e 60 fps, grazie all’Ultra HD 4K Pass Through.

Il software dell’AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus include due modalità di registrazione, quella con PC e quella senza. Grazie alla modalità “senza PC”, è possibile registrare direttamente su scheda SD, senza bisogno di un computer; invece, la modalità “con PC” permette di trasmettere in diretta tutti i gameplay. Inoltre, grazie alla tecnologia Plug and Play, questa scheda funziona immediatamente senza grossi sbattimenti derivanti da programmi terzi e driver da installare sul PC.

Insomma, l’AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus rappresenta un ottimo prodotto per iniziare fin da subito la professione dello streamer e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa senza ombra di dubbio un buon investimento sul futuro. Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti su AK Informatica, cosicché possiate trovare la miglior offerta per le vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo di segurci anche su Telegram, in particolare sui nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

