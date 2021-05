Offerte Barbecue, Gazebo e arredi giardino da Lorey Merlin

Dopo aver dato una prima occhiata alle offerte della mattinata, grazie soprattutto alle proposte di portali come Amazon ed eBay, è ora arrivato il momento di scoprire quali sono le restanti occasioni della giornata, aprendo il nostro pomeriggio con quelle che sono le nuove proposte ad opera di Lorey Merlin, nota azienda francese specializzata in bricolage e fai-da-te, nonché in articoli di giardinaggio e decorazione. Vi segnaliamo dunque che, fino al 14 giugno, lo store vi delizierà con sconti che vi permetteranno di risparmiare su una serie di articoli pensati proprio per chi cerca prezzi bassi su barbecue, gazebo e molte altre soluzioni valide.

Tali sconti acquisiscono maggior importanza in questo periodo dell’anno, invogliando all’acquisto coloro i quali vogliono migliorare il proprio giardino con soluzioni in grado di garantire il massimo comfort. A tal proposito, i prodotti che potrebbero interessarvi sono numerosi e sarete felici di sapere che su Lorey Merlin molti di essi si trovano in offerta, come ad esempio il Set Coffee rivestito in legno massello di acacia, composto da un divano 2 posti, 2 poltrone ed un tavolino.

Scontato del 15%, si tratta di un’ottima soluzione per arredare verande e terrazze, ma può essere posizionato anche in un giardino di medie dimensioni. Un set di alta qualità che potrete portarvi a casa a 237,15€ invece di 279,00€, una cifra molto vantaggiosa per quella che è un’ottima soluzione di relax, che vanta una struttura resistente e comodi cuscini con fodere impermeabili. La struttura in legno, inoltre, è stata impreziosita con uno speciale olio che permetterà al legno di mantenere sempre il suo aspetto biondo naturale.

Tante altre offerte simili vi aspettano sulle pagine di Lorey Merlin, che vi da modo quindi di prendere in considerazione di aggiornare parte del vostro giardino spendendo molto meno di quello che pensavate. Se le nostre segnalazioni vi interessano, suggeriamo di rimanere sintonizzati perché a breve pubblicheremo molte altre offerte, le quali le potete trovare anche sui nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto. Buono shopping!

