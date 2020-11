Offerte Bose pre Black Friday, fino al 50% di sconto

Il Black Friday è ormai dietro l’angolo e chiaramente ci aspettano offerte da capogiro, ma Bose ha deciso di anticiparle proponendo sul suo store ufficiale sconti fino al 50% su alcuni dei suoi migliori prodotti! Gli amanti dell’audio in alta definizione, nonché fan del noto brand, troveranno articoli pensati sia per portare la musica in movimento che articoli rivolti all’home cinema, senza dimenticare le numerose offerte dedicate alle cuffie, probabilmente tra gli articoli più amati e acquistati del marchio.

Prima di segnalarvi quelli che sono, a nostro parere, i dispositivi che meritano di essere presi in considerazione, ovvero quelli che garantiscono prestazioni audio soddisfacenti, vale la pena sottolineare che tutti i prodotti selezionati dal portale sono ricondizionati, motivo per cui i prezzi sono incredibilmente bassi. Acquistare un prodotto ricondizionato non vuol dire assolutamente portarsi a casa un articolo non funzionante, anzi, quest’ultimi sono stati portati a nuovo direttamente dall’azienda stessa, sostituendo i componenti difettosi e rendendo così il prodotto pari al nuovo, con il vantaggio di comprarlo ad un prezzo molto inferiore rispetto al solito.

Detto ciò, coloro che preferiscono ascoltare la musica in movimento o, semplicemente, per chi vuole avere una soluzione portatile da spostare a seconda della situazione, suggeriamo il Bose SoundLink Revolve Plus, un diffusore bluetooth che, oltre a vantare una qualità audio decisamente buona, offre un suono a 360° e ciò lo rende ideale per coloro che desiderano avere un suono bilanciato a prescindere da quale punto lo ascoltiate. Il mercato è pieno di altoparlanti di questo tipo, ma il Revolve Plus si dimostra uno dei migliori (se non il migliore) nell’offrire un ampio soundstage, soprattutto per chi cerca un suono capace di avvolgere tutta la stanza e quindi non direzionale, come avviene invece nella maggior parte dei modelli. Piccolo ma con una grande batteria, questo modello assicura un’autonomia fino a 16 ore di riproduzione, ben oltre rispetto alla media. Normalmente, il prezzo di questo altoparlante è di circa 300€, ma grazie alle offerte Black Friday e al fatto che si tratta di un prodotto ricondizionato, può essere vostro a soli 199,95€.

Abbiamo deciso di segnalarvi questo perché è uno dei modelli più ricercati, ma sullo store ufficiale troverete soluzioni adatte anche per gli appassionati di cinema, con subwoofer e soundbar in grado di non farvi sentire la mancanza del cinema in questi tempi così difficili per tutti.

