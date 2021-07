Offerte Brosway, fino al 40% di sconto per i saldi estivi

Vi segnaliamo che, in occasione dell’inizio del mese di luglio, Brosway ha deciso di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa che permetterà a tutti gli interessati di acquistare una vasta selezione di gioielli da donna con sconti che possono raggiungere anche il 40%!

Si tratta certamente di un’ottima occasione per regalare, o regalarsi, un articolo elegante e pregiato, specie considerando il pedigree di Brosway che, già da tempo, si è imposto come uno dei marchi preferiti per gli appassionati di piccola gioielleria, sia per uomo che per donna, specie grazie agli ottimi materiali e le pregevoli finiture.

Passando alle offerte in sé, va detto che questa promozione comprende davvero moltissimi articoli appartenenti all’ampio catalogo del brand ma, tra le varie offerte disponibili, vogliamo segnalarvi quella dedicata all’orologio da donna Brosway T-Color, che potrete acquistare alla modesta cifra di 29,40€ al posto del suo prezzo di listino di ben 49,00€, grazie ad uno sconto del 40%! Questo piccolo gioiello vanta delle linee eleganti ed è composto da una cassa in policarbonato nero e acciaio, mentre il cinturino si presenta con una struttura a maglie con chiusura deployante a farfalla.

Invece, qualora siate interessati all’acquisto di un bracciale, vi consigliamo di dare uno sguardo al Brosway Attitude, che generalmente è venduto a 54,00€, ma potrete portarlo a casa a soli 32,40€, a seguito di uno sconto del 40%. Si tratta di un bracciale che unisce l’eleganza degli zirconi di color rosa ad una struttura realizzata in ottone, che saprà migliorare il vostro look con le sue geometrie graziose.

Insomma, una proposta davvero eccezionale per lei, tuttavia, visto il gran numero di prodotti promozionati, vi consigliamo di dare un’occhiata non solo alla nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto l’apposita pagina del portale, cosicché possiate rintracciare il miglior articoli per le vostre esigenze e, soprattutto, per il vostro budget.

