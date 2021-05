Offerte Carpisa: 15% di sconto su tutto il sito con questo codice!

Siamo abbastanza convinti che molti non vedono l’ora che arrivi giugno, mese in cui probabilmente si terrà il prossimo Prime Day di Amazon. Fino ad allora, però, ci attendono ancora promozioni e iniziative interessanti non solo da Amazon, ma anche da svariati altri portali e store come Carpisa. Vi informiamo infatti che il noto brand, leader nel settore borse, valigerie e accessori, ha rilasciato un codice sconto mediante il quale potrete risparmiare il 15% su qualsiasi articolo non scontato.

Il coupon che vi permetterà di risparmiare il 15% è 15ADVCAR e, come anticipato, non va ad aumentare quello che è l’attuale risparmio, bensì va a fare in modo che gli articoli che finora non hanno beneficiato di un taglio di prezzo possano ora finalmente essere presi in considerazione da un pubblico più ampio anche perché, ricordiamo, Carpisa produce borse, zaini, portafogli, marsupi e numerosi altri accessori utili per la vita quotidiana.

Ovviamente, tra questi spiccano anche i trolley da viaggio, con soluzioni di piccole, medie e grandi dimensioni, adatte sia a coloro che hanno la necessità di spostarsi per lavoro che per le famiglie che si apprestano a partire per una vacanza. A tal proposito, potrebbe essere interessante valutare il modello HiQ Hard Go, la cui resistenza e capacità di carico lo rendono probabilmente il miglior trolley da viaggio che potete acquistare, nonché uno dei più sicuri, grazie alla chiusura TSA ad incasso e alla presenza di un QR Code.

Eleganti fuori e funzionali dentro, i trolley da viaggio Carpisa vantano una qualità che non può essere messa in discussione e una facilità di preparazione del bagaglio al punto da permettervi una perfetta organizzazione dell’abbigliamento e degli accessori in pochissimo tempo. Tali caratteristiche le troverete non solo sui trolley da viaggio, ma su qualsiasi articolo realizzato dal brand, motivo per cui consigliamo caldamente di valutare questa promozione se siete alla ricerca di un nuovo equipaggiamento di alta qualità e alla moda, anche perché il codice sconto sarà valido fino al 5 giugno.

Arrivati a questo punto, non ci resta che riportarvi in calce alcune delle ottime soluzioni Carpisa, consci del fatto che occorre visitare la pagina ufficiale per scoprire l'intero catalogo.

N.B: inserire il codice sconto 15ADVCAR nell’apposita sezione per ricevere lo sconto del 15%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere all’acquisto.



