Offerte cuffie e auricolari della settimana del Black Friday

Sono finalmente arrivate le offerte del Black Friday su Amazon, e fino al 30 novembre lo store avrà un gran numero di promozioni che coinvolgeranno tutte le categorie, e vi abbiamo già segnalato le migliori del giorno ma adesso vogliamo analizzare nello specifico quelle che riguardano le cuffie e gli auricolari. In questi giorni sarà infatti possibile acquistare articoli delle miglior marche come Sony, JBL, Marshall e Sennheiser con sconti che arrivano a superare il 50% in alcuni casi, così da diventare anche ottime idee regalo per Natale.

L’offerta che spicca fra le molte proposte presenti su Amazon è quella che riguarda gli auricolari Sennheiser IE 80S, che oggi potranno esser acquistati scontati del 50% a 199,00€, anziché 402,00€! Questi auricolari neckband sono composti da materiali resistenti e fanno della loro vestibilità un punto di forza, infatti risultano comodi da indossare, anche in caso di lunghe sessioni di utilizzo per tutte le 6 ore di autonomia della batteria. Questa comodità è dovuta ai ganci auricolari flessibili ed i particolari adattatori in comply memory foam di 3 misure, che permettono una perfetta aderenza ed un’attenuazione passiva del rumore esterno.

La qualità audio delle cuffie Sennheiser IE 80S è garantita da un sistema di speaker dinamici che, in combinazione con un dei codec specifici, assicura un esperienza sonora chiara e nitida. Grazie alla loro compatibilità con i comuni assistenti vocali come Siri e Google Assistant, queste cuffie sono in grado di facilitare l’utilizzo dei comandi vocali grazie ai microfoni ad alta qualità posizionati in modo da garantire una cattura cristallina del parlato. L’esperienza di ascolto delle Sennheiser IE 80S può essere personalizzata a piacimento utilizzando il particolare interruttore di regolazione dei bassi presente sul dispositivo, oppure attraverso l’app Sennheiser Smart Control in grado di fornire persino un equalizzatore a 5 bande.

Oltre alle Sennheiser IE 80S le cuffie e gli auricolari scontati in occasione del Black Friday su Amazon sono molti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello perfetto per voi.

Le migliori cuffie ed auricolari del Black Friday

Altre offerte del Black Friday Amazon

