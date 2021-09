Offerte del giorno Amazon: 150€ di sconto su Huawei Matebook D15!

Questo ultimo martedì di settembre è partito già in quarta per ciò che concerne il mondo delle offerte ma, come diciamo sempre, “si può fare di meglio”, ed eccoci allora di nuovo a spulciare Amazon, e quella che è la sua ricchissima proposta di articoli a prezzi ribassati tra cui, come da titolo, vi segnaliamo ora anche la presenza dell’ottimo Huawei Matebook D15, un ottimo notebook realizzato dal colosso cinese della telefonia, che dagli originali 849,00€ è ora disponibile a soli 699,00€, con un risparmio netto di 150 euro!

Leggero ed elegante, Huawei Matebook D15 si propone con una scocca in alluminio dal profilo sagomato, e con un peso davvero molto contenuto di appena 1,56 Kg, racchiusi in uno spessore di appena 16,9 mm. Un prodotto che, dunque, è pensato per offrirsi con un design bello ma funzionale, e che sia comodo da trasportare i giro. Dal punto di vista delle prestazioni, invece, Matebook D15 offre un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, coadiuvato da una scheda grafica Intel Iris Xe, le cui prestazioni grafiche sono più che sufficienti al notebook per proporsi come un ibrido ideale per chi cerca un prodotto che sia buono tanto per il lavoro in mobilità che per l’intrattenimento, ben chiaro che non stiamo parlando di un dispositivo progettato per il gaming.

Oltre a ciò, Huawei Matebook D15 si propone con un ampio e luminoso display da 15,6″ FullView IPS, con risoluzione di 1080p, certificato Flicker Free e Low Blue Light, così da ridurre l’affaticamento degli occhi e della vista anche con lunghe sessioni di lavoro o di visione, nonché con l’innovativo sistema di sincronizzazione Huawei Share, che permette di sincronizzare lo schermo dello smartphone con quello del MateBook a patto, ovviamente, che si tratti anche in quel caso di un dispositivo Huawei.

Inoltre, Huawei Matebook D15 è stato realizzato tenendo ben in mente le necessità del lavoro in mobilità e, per questo, la casa madre lo ha dotato di un nuovo e funzionale caricabatterie USB-C da 65 W, leggerissimo e molto compatto, facilmente trasportabile, e che in soli 15 minuti è in grado di ricaricare abbastanza Matebook D15 da permettervi 2 ore di utilizzo!

Insomma, stiamo parlando di un notebook leggero, funzionale e versatile: una scelta ideale per chiunque desideri lavorare in mobilità senza troppi pensieri e che, grazie ad Amazon, potrà essere vostro con uno sconto di ben 150 euro!

Ciò detto, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!