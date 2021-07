Offerte del giorno Amazon: 350€ di sconto sullo spettacolare monitor Samsung Odyssey G9!

Se siete alla ricerca di offerte imperdibili per abbellire o ammodernare la vostra postazione da gaming, allora sappiate che questa potrebbe essere l’offerta che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon ha preso il via una nuova e imperdibile promozione, tutta dedicata a vari prodotti per il gaming, con offerte davvero ottime che spaziano dai classici mouse, sino ai monitor di fascia alta!

Un’occasione davvero inattesa, specie considerando che siamo nel mese di luglio, ovvero quando ci si aspetterebbe che le offerte comincino a scarseggiare sui vari store. Diverse, dunque, sono le offerte proposte dal portale ma, per quel che ci riguarda, punteremmo direttamente a quello che è uno dei monitor più grandi, ed al contempo più belli, su cui ci è mai capitato di posare gli occhi!

Stiamo parlando dello spettacolare monitor da gaming Samsung Odyssey G9, presentato dall’azienda lo scorso anno, ed originariamente disponibile al prezzo di 1.679,00€, oggi scontati ad un più abbordabile 1.329,00€, con 350 euro di sconto!

Dotato di un pannello QLED da ben 49”, con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel ed un raggio di curvatura 1000R, il Samsung Odyssey G9 è un monitor pensato per il gaming, che dà il meglio di sé anche in ambito professionale, grazie al suo tempo di risposta di appena un 1 ms ed una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz! Stiamo parlando di un’esperienza visiva senza pari, anche grazie al supporto ad alcune delle principali tecnologie di ottimizzazione video, come G-Sync e Adaptive Sync, che garantiscono una resa senza alcun problema di tearing o flickering.

Enorme nella sua linea curva, Samsung Odyssey G9 è, di fatto, il primo monitor DualQHD ad essere stato immesso sul mercato, offrendo uno spettacolo per gli occhi grazie alla sua visione ampia ed immersiva, per altro accentuata anche dalla presenza della funzionalità Infinity Core Lighting, che consente di impostare la bellezza di cinquantadue diversi colori e cinque effetti di illuminazioni dietro il display.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto al top della categoria che, al netto di un prezzo certamente non per tutti, è oggi venduto in sconto di ben 350 euro! Un taglio niente male che, ne siamo certi, farà gola a moltissimi appassionati di gaming, specie a quanti hanno tanto spazio a disposizione per potersi beare delle generose dimensioni di questo spettacolare pannello QLED.

Ovviamente, Samsung Odyssey G9 è comunque solo una delle offerte gaming proposte da Amazon e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di articoli consigliati, ma anche e soprattutto la pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutti gli altri sconti disponibili. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

