Offerte del giorno Amazon: Acer Chromebook a meno di 300€!

Dopo la scorsa settimana caratterizzata da un Prime Day 2020 a dir poco straordinario, le pagine di Amazon si sono in qualche modo “svuotate”, ed il portale ha cominciato a proporci offerte non così esaltanti e, per lo più inerenti ai prodotti di brand emergenti e non così impattanti. Eppure, ormai lo saprete, se si cerca bene qualcosa viene sempre fuori, tant’è che se ieri vi abbiamo proposto l’ottima soundbar Yamaha YAS-109, oggi è il turno di un piccolo ma funzionale Chromebook a marchio Acer, per la precisione lo Spin 311, arrivato sul mercato lo scorso anno al prezzo di 369,00€, ed oggi in sconto a soli 299,00€, scendendo quindi al di sotto della soglia psicologica dei 300 euro!

Piccolo, facilmente trasportabile e molto versatile, Acer Chromebook Spin 311 è un piccolo portatile con display da 11,6“, munito di una cerniera ruotabile di 360 gradi che gli permette di trasformarsi, con grande facilità, da portatile a tablet, complice il suo display touch con risoluzione HD. Più piccolo di un foglio A4 e dal peso di soli 1,2kg, Acer Chromebook Spin 311 è l’ideale per chi è spesso in mobilità ed è un compagno ideale tanto per lo studio quanto per l’ufficio, anche e soprattutto grazie alle performance della sua batteria, la quale è in grado di durare fino a 16 ore.

Trattandosi di un Chromebook, è equipaggiato con Chrome OS, ovvero il sistema operativo di Google, che permette un avvio veloce e una sincronizzazione dei propri dati nel cloud, motivo per cui non dovrà spaventarvi la sua limitata memoria di appena 64GB. Con la garanzia di 5 anni di aggiornamenti garantiti, Chrome OS si basa sull’utilizzo estensivo delle webapp, in pratica tutto le operazioni possibili all’interno del browser Google Chrome sono possibili su questo PC. Grazie al chip Mediatek MTK MT8183 con CPU a otto core basato su architettura ARM permette inoltre l’utilizzo di una quantità praticamente infinita di applicazioni Android scaricabili direttamente dal Google Play Store.

Insomma, un notebook comodo, pratico e facilmente trasportabile, pensato per chi ha bisogno di un compagno di studi o lavoro leggero e affidabile che, come immaginerete, non è comunque l’unico articolo in sconto nell’odierna proposta di Amazon, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra selezione di prodotti in calce, ma anche la pagina principale di Amazon dedicata agli sconti, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori proposte in sconto dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

