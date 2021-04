Offerte del giorno Amazon: action cam DJI Osmo Pocket ad un prezzo imperdibile!

Un’altra settimana del mese di aprile è volata e, con essa, abbiamo visto passare anche una mezza infinità di sconti anche se, come detto qualche giorno fa, è evidente quanto il settore stia vivendo un momento di ristagno, condizionato – forse – anche dal periodo di chiusure che ha investito il nostro paese in concomitanza dell’inizio del mese.

Al netto di questo, è innegabile come che Amazon stia comunque facendo del proprio meglio per offrirci diverse opzioni di acquisto a prezzo scontato, concentrandosi forse meno sul volume di sconti dedicato ai più tipici ambiti merceologici – pensiamo ad esempio agli smartphone – ed offrendoci, invece, una gran variegatura di proposte con tagli di prezzo che toccano così un po’ tutte le categorie riservandoci, quasi ogni giorno, qualche sorpresa davvero irrinunciabile.

Sorprese come, ad esempio, quella relativa alla giornata di oggi ed alla action cam DJI Osmo Pocket con stabilizzatore integrato. Arrivata sul mercato lo scorso anno, la DJI Osmo Pocket è una action cam piccola, compatta e molto leggera, progettata per garantire riprese eccezionali e, soprattutto, precise e pulite, grazie al suo eccezionale stabilizzatore integrato.

In grado di filmare in 4K e dotata persino di un piccolo, ma nitido, schermo posteriore, la DJI Osmo Pocket è un prodotto davvero sorprendete tanto che, anche ai tempi della nostra recensione, non avevamo mancato di sottolinearne ogni pregio, ben chiaro che si tratta di un prodotto di fascia alta e, per questo, molto distante dalla concorrenza in termini di prezzo.

La buona notizia è che, rispetto ai suoi originali 359,99€, DJI Osmo Pocket è oggi in sconto su Amazon a “soli” 269,00€, scendendo così al di sotto della soglia dei 300 euro e proponendosi ad uno dei prezzi migliori di sempre! Parliamo di poco più di 90€ di sconto per quella che è, a tutti gli effetti, una delle più sorprendenti e funzionali action cam del mercato, in grado di restituire dei risultati ai limiti del professionale!

Ovviamente DJI Osmo Pocket è comunque solo uno dei prodotti in offerta oggi

