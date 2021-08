Offerte del giorno Amazon: Anker Soundcore Motion+ al prezzo più basso di sempre

Dopo aver archiviato la bellissima settimana di ferragosto, nella quale non sono mancate tantissime offerte interessanti, è il momento di voltare pagina e scoprire quelle che saranno le offerte imperdibili di questa nuova settimana di agosto. Come siamo soliti fare, iniziamo la mattinata proponendovi le offerte del giorno di Amazon, le quali anche oggi sono numerose e coinvolgono prodotti di vario genere. Ad ogni modo, ad aver attirato oggi la nostra attenzione è un articolo ben specifico, ossia l’altoparlante bluetooth Anker Soundcore Motion+.

Questo piccolo ma potente altoparlante, infatti, viene proposto a soli 69,99€ con uno sconto del 30%, che vi permetterà di acquistare questo specifico modello al prezzo più basso di sempre. Oltre alla fantastica offerta, questo potrebbe essere il momento più adatto per dotarsi di un altoparlante bluetooth portatile, dato che potrete portarlo con voi in vacanza e ascoltare la musica in alta qualità ovunque vi troviate. Inoltre, grazie alla certificazione IPX7, Anker Soundcore Motion+ sarà perfetto e sicuro da usare anche in spiaggia.

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni compatte perché l’Anker Soundcore Motion+ vanta una potenza di 30W e un’audio Hi-Res in grado di riprodurre i file musicali ad alta risoluzione senza perdita di dettagli. Con questo modello, dunque, sfrutterete appieno i servizi streaming come Spotify e Tidal e, grazie all’equalizzatore personalizzabile, potrete persino adattare il suono secondo le vostre preferenze, alzando o diminuendo sia i bassi che le frequenze alte a seconda del genere musicale.

Oltre ad eccellenti prestazioni audio, Anker Soundcore Motion+ dispone anche di un’ottima autonomia, la quale raggiunge ben 12 ore di riproduzione continua, sufficienti per ascoltare musica per l’intera giornata. Un dispositivo davvero ottimo, al punto che può essere paragonato persino ad alcune soluzioni a marchio JBL e dal prezzo decisamente più alto. A tal proposito, potrete sfruttare l’ottima offerta di Amazon per acquistarne 2 e beneficiare dell’associazione stereo wireless, ottenendo il doppio del volume e un suono stereo avvolgente.

Come detto, anche oggi le offerte del giorno di Amazon non sono poche, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprirle tutte, sebbene in calce abbiamo riportato quelle che sono, secondo noi, le più interessanti.

