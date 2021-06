Offerte del giorno Amazon: anticipa il Prime Day con le offerte sui rasoi Braun!

Ormai l’attesa è quasi giunta al termine! Manca infatti pochissimo all’arrivo del tanto atteso Prime Day 2021, e nell’attesa che Amazon ci mostri (finalmente) quelle che saranno le sue offerte imperdibili di questo primo, ed attesissimo, evento dell’anno dedicato agli sconti, noi continuiamo a proporvi quelle che sono le offerte che, magari in sordina, Amazon sta pubblicando sulle sue pagine in queste ore di snervante attesa. Certo, non ci si può aspettare che ora fiocchino chissà quali sconti ma, nella tradizione del suo modus operandi, anche in queste ore di presupposta “calma piatta”, il portale si sta comunque prodigando in alcune offerte davvero niente male.

A farla da padrona oggi, ad esempio, sono le ottime offerte che il portale sta pubblicando nell’ambito del mondo dei rasoi elettrici, con sconti che possono arrivare anche al 50% per ciò che concerne gli ottimi prodotti a marchio Braun tra cui, come immaginerete, non mancano opzioni di fascia alta, pensati per i veri professionisti della rasatura!

Un esempio su tutti è nell’ottimo rasoio elettrico Braun Series 8, arrivato sul mercato già da un po’, ma ancora tra i prodotti di punta della casa tedesca visto che, come immaginerete, parliamo di un articolo di fascia alta, pensato per chi non accetta compromessi per la propria rasatura! Originariamente venduto a ben 279,99€, Braun Series 8 è oggi in sconto a soli 139,99€, con uno sconto pari a ben 140 euro rispetto al prezzo originale, ovvero il 50%!

E credeteci, vale davvero la pena prenderlo in considerazione, poiché parliamo di un rasoio elettrico dal cuore smart, che vi consentirà una rasatura profonda ed accurata, grazie alle sue 30.000 azioni di taglio che radono ogni pelo fino a 0,05 mm! Dotato, inoltre, di un rifinitore di precisione integrato, Braun Series 8 è in grado di raggiungere facilmente anche le aree più difficili del viso, come le basette o sotto il naso, restando sempre e comunque molto delicato nei confronti della pelle, ed evitando problemi di sanguinamento o di irritazione cutanea.

Impermeabile al 100%, Braun Series 8 può essere ripulito sotto l’acqua corrente, e può essere persino utilizzato in accoppiata con schiuma o gel da rasatura laddove, come immaginerete, molti prodotti della concorrenza permettono solo una rasatura a secco, con tutto ciò che ne consegue per la salute della pelle. Infine, equipaggiato con una performante batteria a ioni di litio, Braun Series 8 garantisce un mese intero di rasature con una singola carica, con un utilizzo quasi istantaneo con appena pochissimi minuti di carica!

Insomma, Braun Series 8 è un rasoio elettrico davvero eccezionale che, venduto con uno sconto del 50%, rappresenta certamente un affare da non lasciarsi sfuggire in quello che è il parco offerte Amazon della giornata. Ovviamente, esso è comunque solo uno dei tanti prodotti proposti anche oggi da Amazon per le sue offerte del giorno, motivo per cui vi invitiamo non solo a consultare la nostra selezione di prodotti consigliati, ma anche l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate acquistare subito l’articolo che meglio si confà alle vostre esigenze.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

