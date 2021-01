Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere Bosch Unlimited Serie 6 ad un prezzo shock!

La prima settimana completa di questo mese di gennaio si avvia alla sua conclusione ma, per fortuna, non si concludono le proposte in sconto dei vari store che – come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni – si stanno già mobilitando in quelle che sono le prime tornate promozionali post-feste. Certo, non possiamo ancora parlare di offerte degne dei prezzi bassissimi a cui siamo stati abituati nel periodo natalizio, ma al netto di questo le occasioni non mancano ed i prezzi, credeteci, non vi scontenteranno.

A guidare il mondo delle offerte, ancora una volta, troviamo Amazon che, al netto dell’ovvio rallentamento successivo al lungo periodo di sconti Black Friday/Natale, si sta proponendo già da qualche giorno con prezzi interessanti e molto appetibili, specie per ciò che concerne il mondo degli elettrodomestici, da sempre tra i favoriti del portale.

La proposta di oggi? L’ottimo aspirapolvere senza fili Bosch Unlimited Serie 6, un dispositivo dal design compatto e dal peso ridotto di appena 1,4 kg e, che salgono a 2,3 kg considerando tubo e spazzola. Un prodotto superbo, pensato per la massima maneggevolezza, anche in situazioni di pulizia non proprio tipiche, come ad esempio la pulizia dei soffitti.

Dotato di un potente motore digitale con tecnologia brushless DigitalSpin di Bosch, l’Unlimited Serie 6 è potente, affidabile e privo di emissioni, ed è progettato per garantire prestazioni di pulizia molto elevate, grazie soprattutto alle sue pale aerodinamiche, calibrate in modo da offrire la massima velocità possibile per il motore, assicurando una pulizia al top anche a distanza di molto tempo dall’acquisto. Ciò, in combinazione con la spazzola motorizzata Bosch AllFloor appositamente sviluppata, rende Bosch Unlimited Serie 6 in grado di pulire qualsiasi tipologia di superfice, anche grazie ai diversi accessori presenti in confezione e utili per la pulizia di pavimenti, piastrelle, tappeti, soffitto e persino l’auto!

Insomma, Bosch Unlimited Serie 6 è un aspirapolvere senza fili davvero eccellente e versatile, pensato per offrire non solo il massimo della resa, ma anche il massimo della comodità, grazie alla progettazione del suo corpo motore che lo rende sì potente, ma anche straordinariamente leggero. Un articolo al top della categoria, complice la qualità tedesca tipica dei prodotti Bosch che, per altro, vi garantirà non solo performance stabili nel tempo, ma anche una buona durevolezza anche con un uso quotidiano. Un prodotto che vale bene il suo prezzo, originariamente imposto a ben 349,00€, ma che oggi può essere vostro con ben 100€ di sconto, al prezzo Amazon di soli 249,00€! Un affare da cogliere al volo, specie in vista di quelle che sono le tipiche pulizie di inizio stagione.

Come sempre, l'aspirapolvere senza fili Bosch Unlimited Serie 6 non è l'unico prodotto in offerta per la giornata di oggi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l'intera proposta di articoli in sconto, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte del giorno di Amazon.

