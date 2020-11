Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot e senza filo in forte sconto!

Abbiamo aperto la nostra mattinata proponendovi quelle che sono le offerte che Amazon sta riservando alla mobilità alternativa ed elettrica, in quella che è un’occasione davvero ideale, vista l’apertura delle richieste relative al tanto discusso “Bonus Mobilità”. Tuttavia, c’è ovviamente molto di più su Amazon nella giornata di oggi, ed è ora arrivato il momento di confrontarsi con quelle che sono le vere offerte di questa mattinata su Amazon dove, come vedrete, il portale ha messo in promozione una serie di prodotti davvero niente male, utili per tenere pulita la propria casa.

E che c’è di meglio per una perfetta pulizia della propria abitazione se non un ottimo robot aspirapolvere? Le offerte Amazon più intriganti di oggi, infatti, riguardano proprio questo specifico settore, con alcuni sconti su aspirapolvere robot e senza filo. Certo, le offerte non sono molto numerose, ma i prodotti proposti sono decisamente funzionali e interessanti, caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo davvero niente male!

Prodotti come l’apprezzatissimo aspirapolvere robot Ikohs Netbot S15, tra i prodotti più venduti dell’azienda ed oggi in sconto a soli 166,46€, con uno sconto applicato pari al 25% rispetto ai 221,95€ del prezzo originale! Certo non moltissimi, ma stiamo parlando di un prodotto che, come noterete, di per sé non ha un prezzo altissimo, specie se confrontato con quella che è l’offerta dei principali brand del settore.

Equipaggiato con una potente turbina con tecnologia Ikohs Max Power, Ikohs Netbot S15 massimizza la sua potenza di aspirazione fino a 1500 Pa, raccogliendo praticamente ogni tipologia di sporco in modo silenzioso ed efficiente. Dotato di 5 modalità di pulizia, è in grado di lavorare su qualunque tipologia di superficie, garantendo una pulizia profonda grazie a numerosi passaggi sullo sporco e persino su tappeti e moquette!

Equipaggiato con la nuova e potente tecnologia di navigazione intelligente SmartGYROSCOPE, Ikohs Netbot S15 è munito di sensori giroscopici che gli permettono di mappare accuratamente la casa, evitando così incidenti e cadute. Inoltre, potendo contare sulla connessione all’App della casa madre compatibile con iOS e Android, Ikohs Netbot S15 può effettuare pulizie programmate, evitare specifiche aree della casa e può essere persino programmato e controllato tramite controllo vocale compatibile con i sistemi, ALEXA e Google Home.

Insomma, un prodotto davvero eccellente, che potrebbe essere l’ideale per cominciare a munirsi del primo sistema di pulizia intelligente per la propria casa. Ovviamente Ikohs Netbot S15 non è l’unica offerta disponibile su Amazon, ed anzi sono diversi i prodotti in sconto che potrete trovare oggi sullo store, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

