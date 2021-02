Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot Miele Scout RX2 al prezzo più basso di sempre!

Non c’è che dire, il mese di febbraio ha portato una ventata di aria fresca tra le pagine di Amazon, permettendoci così di potervi proporre tantissime novità nell’ambito del settore della scontistica. Se il mese di gennaio, infatti, aveva proposto solo delle sporadiche sorprese in termini di ribasso dei prezzi, con febbraio siamo decisamente partiti in quarta già solo con la giornata di ieri, complice probabilmente l’ormai imminente arrivo della festività di San Valentino e della conseguente caccia alle idee regalo.

E così, anche oggi, il portale di Jeff Bezos si sta spendendo in una moltitudine di offerte, tra cui spiccano anche molti prodotti di fascia alta venduti a prezzi molto concorrenziali. Un esempio è l’ottimo aspirapolvere robot Miele Scout RX2, non tra i più noti articoli di questa categoria ma, al netto di tutto, certamente uno dei più completi e performanti, venduto originariamente al prezzo di ben 699,00, ed oggi in sconto quasi della metà, con il più abbordabile prezzo di 399,90€!

Compatto e potente, il Miele Scout RX2 è un robot aspirapolvere in grado di pulire la vostra casa con precisione ed efficienza, complice una serie di accortezze che lo rendono un compagno ideale per le pulizie quotidiane, anche in spazi non proprio “comodi” per questo tipo di dispositivi. Dotato di due videocamere frontali, il Miele Scout RX2 è infatti in grado di riconosce gli ostacoli sul suo percorso così da muoversi in modo sicuro e preciso, evitando non solo un movimento randomico sulle superfici (cosa che contraddistingue molti prodotti di fascia-medio bassa), ma evitando così anche urti o incastri che gli impedirebbero il movimento.

Addirittura, grazie alle sue particolari ruote gommate, riesce a superare abilmente i piccoli rialzi, ed è in grado anche di effettuare una buona pulizia di tappeti e simili, senza perdere aderenza e stabilità. Progettato con due bracci laterali retrattili e leggermente sporgenti, sotto cui sono posizionate le sue due spazzole rotanti, riesce a pulire efficacemente anche gli angoli, pur mantenendo il classico design rotondo che, di norma, caratterizza il settore degli aspirapolvere robot.

Ottimo anche per appartamenti di grandi dimensioni, può contare su di una batteria a ioni di litio in grado di garantire 60 minuti di pulizie ininterrotte e, anche qualora questi non dovessero bastare, dispone di un software intelligente che gli permette di tornare alla base di ricarica e di proseguire poi le pulizie lì dove si erano interrotte.

Compatibile con una apposita app iOS e Android in grado di monitorare performance e stato delle pulizie, il Miele Scout RX2 è insomma un prodotto decisamente appetibile, specie per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo che, pur collocato nella fascia alta del mercato, sia disponibile ad un prezzo a dir poco stracciato. Tuttavia, il Miele Scout RX2 non è comunque l’unico articolo in sconto oggi, ed anzi sono molte le proposte Amazon per cui vi suggeriamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!