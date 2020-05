Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere senza filo Hoover FD22G con il 61% di sconto!

Arriva l’ultima settimana di maggio e, con essa, tornano anche le grandi offerte Amazon! Il portale, infatti, è tornato alla sua originaria formula promozionale rimettendo in evidenza, su tutto, la tanto amata pagina relativa alle offerte che, come saprete, negli ultimi mesi era sparita a causa dell’emergenza causata dal lockdown del nostro paese. Se fino alla scorsa settimana, dunque, reperire articoli in sconto non era un qualcosa di propriamente agevole, a partire da oggi il portale torna a riproporsi con le sue tipiche occasioni in sconto, dando il via a quella che si prospetta, almeno dalle premesse, una settimana di offerte di tutto rispetto!

Tra le varie è impossibile non segnalarvi l’ottima scopa elettrica senza filo Hoover FD22G, normalmente venduta al prezzo di ben 229,00€ e oggi in sconto a soli 89,99€, con uno sconto applicato del 61%! Un prezzo davvero eccezionale per una scopa elettrica che, pur non essendo al top del mercato, si contraddistingue per uno straordinario rapporto qualità/prezzo. Completamente slegata da cavi e simili, la Hoover FD22G offre un aspira briciole integrato ed una serie di accessori utili alla pulizia tra cui anche un comodo supporto a muro, per poter riporre la scopa elettrica comodamente e senza rischi di caduta. Dotata di una autonomia da 25 minuti di aspirazione continua, è minuti di una spazzola super sottile, che permette una pulizia agevole anche sotto ai mobili più bassi.

Insomma, un prodotto di buona qualità e molto comodo da utilizzare, specie per chi vive in appartamenti di piccola metratura ed è alla ricerca di una scopa elettrica senza fili leggera e maneggevole. Un affare che, grazie ad Amazon, può essere vostro con uno sconto del 61%, in quella che è solo una delle ottime proposte di questa giornata di sconti Amazon. Come sempre, per facilitarvi nell’acquisto, abbiamo stilato per voi una ricca lista di articoli consigliati anche se, come sempre, il nostro invito è quello di tenere sotto controllo anche la pagina Amazon relativa alle offerte, dove potrete rintracciare tutte le promozioni del giorno.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

