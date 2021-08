Offerte del giorno Amazon: auricolari 1More ComfoBuds Pro in super sconto!

La nostra rassegna delle migliori promozioni online di quest’oggi inizia con Amazon. Infatti, vi segnaliamo che il colosso statunitense sta scontando tantissimi articoli del suo catalogo, appartenenti alle sottocategorie più disparate del portale come auricolari, memorie SD e Micro-SD, elettrodomestici e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono toccare la percentuale del 45%!

Come da tradizione, la lista degli articoli promozionati comprende un numero indefinito di offerte ma, tra queste, vogliamo segnalarvi quella dedicata agli auricolari 1MORE ComfoBuds Pro. Generalmente vendute a 94,99€, quest’oggi sono acquistabili a ben 76,49€, grazie ad uno sconto del 18% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di 18,50€.

Gli 1MORE ComfoBuds Pro sono auricolari che possiedono tutto il necessario per eccellere in quasi tutti i campi, dalla riproduzione di contenuti multimediali ai videogiochi. Innanzitutto, vantano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore QuietMax di proprietà di 1MORE, che combina una serie di sistemi integrati per poter ridurre efficacemente il rumore ambientale circostante, con l’obiettivo di regalare tante ore di riproduzione musicale senza alcun tipo di disturbo.

Tra le sue caratteristiche tecniche, inoltre, troviamo un driver dinamico da 13,4 millimetri accoppiato al pieno supporto alla tecnologia AAC (Advanced Audio Coding), che consente di ottenere il massimo nella riproduzione dei vostri contenuti preferiti. Gli auricolari 1MORE ComfoBuds Pro riescono ad esprimere il meglio di sé anche durante le chiamate, grazie ai suoi due microfoni abbinati ad un algoritmo per la soppressione del rumore. E poi, non manca la funzione di ricarica rapida, un fattore che permette di ottenere fino a 2 ore di ascolto con soli 15 minuti di ricarica.

Chiaramente questo particolare articolo non rappresenta l’unica offerta presente nello store di Amazon, motivo per cui vi invitiamo a visitare la pagina al seguente indirizzo, cosicché possiate scoprire il prodotto che meglio soddisfa le vostre esigenze, i vostri gusti e, soprattutto, il vostro budget.

Ciò detto, come di consueto, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Qualora siate alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!