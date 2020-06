Offerte del giorno Amazon: auricolari, fitness tracker e tanto altro a prezzi super!

Dopo la giornata di ieri, declinata per lo più attorno alle offerte dedicate al fitness ed all’allenamento tra le mura di casa, Amazon ci propone oggi delle offerte più “tipiche”, con sconti dedicati soprattutto ai prodotti tecnologici, con proposte di vario genere ed adatte a diverse esigenze di uso comune, sia dentro che fuori casa. La scelta, lo diciamo subito, non è vastissima, ma vi permetterà di acquistare articoli comunque molto interessanti a prezzi che, come sempre, si distinguono per gli sconti applicati rispetto a molti dei concorrenti del portale.

Prodotti intriganti, come è il caso degli auricolari true wireless Jaybird Vista, generalmente venduti alla bellezza di 184,99€, ed oggi in sconto a soli 129,99€. Un prezzo forse ancora alto, vista l’enorme offerta di auricolari true wireless economici disponibile sul mercato, ma che ben si giustifica grazie all’ottima qualità di questo prodotto, per altro certificato IPX7 e resistente a polvere acqua e sudore. Comodi e sempre pronti all’uso, i Jaybird Vista sono progettati con delle membrane in gel intercambiabili, disponibili in tre diverse misure, pensati per garantire una vestibilità sicura e confortevole ed in grado di restare ben salda nel’orecchio nonostante le sollecitazioni del corpo nel corso dell’attività fisica. Che stiate saltando, correndo o sollevando pesi, le Jaybird Vista restano al loro posto, permettendovi di ascoltare musica senza il cruccio di perdere inavvertitamente uno dei due auricolari. Certificati per ben 6 ore di utilizzo continuato con una ricarica completa, richiedono appena cinque minuti di carica per una sola ora di utilizzo, e possono essere attivati indipendentemente l’uno dall’altro.

Insomma, un prodotto di alto livello che, al prezzo scontato proposto da Amazon, si trasforma in un acquisto ancor più interessante ed appetibile, come appetibili sono tutte le altre offerte proposte dal portale che, come potrete constatare dalla nostra lista di acquisti consigliati, vi permetteranno di portarvi a casa un bel po’ di prodotti a prezzi davvero imperdibili! Al netto di ciò, l’invito è comunque quello di consultare anche l’intera proposta del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro invito è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

