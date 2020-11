Offerte del giorno Amazon: cuffie wireless Sennheiser Momentum al prezzo più basso di sempre!

Il Black Friday 2020 è alle porte e, come saprete, con la giornata di oggi si concluderà anche l’iniziativa di Amazon relativa al suo Black Friday anticipato, una tornata ricchissima di offerte che ci ha accompagnato negli ultimi giorni, e grazie al quale il portale ci ha permesso di acquistare, a prezzi ribassati, moltissimi prodotti in vista del Natale. Insomma, le occasioni non sono mancate, anche se – visto soprattutto il volume di proposte del recente Prime Day 2020, è ovvio che ora come ora gli occhi siano puntati direttamente al Black Friday vero e proprio, giornata in cui – si spera – arriveranno i migliori sconti di quest’anno!

Intanto, nell’attesa di quelle che saranno le primissime offerte dei vari portali di shopping, scopriamo insieme quelle che sono le ultime offerte Amazon del suo Black Friday anticipato i cui sconti, a quanto pare, spaziano per lo più tra i prodotti per casa e cucina con un’unica, grande, eccezione: le eccezionali cuffie wireless Sennheiser Momentum, vere e proprie protagoniste della giornata con uno sconto applicato del 20%, ed il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico prodotto: soli 280,00€!

Qualitativamente eccelse, e caratterizzate da una cura maniacale nella selezione dei materiali, le Sennheiser Momentum sono cuffie wireless on ear ai massimi vertici del mercato, forse tra le migliori scelte possibili nel loro specifico mercato di riferimento. Realizzate in acciaio leggero e pelle, pesano appena 300 grammi e sono state progettate per garantire il massimo della comodità anche durate lunghe sessioni di ascolto. Distintesi, sin dalla loro uscita, per una qualità sonora molto elevata, le Sennheiser Momentum dispongono delle funzionalità di Active Noise Cancellation e Transparent Hearing, che permettono un’ottima immersività ed una acustica straordinaria in qualunque circostanza. L’Active Noise Cancellation, in particolare, offre ben tre modalità di ascolto tarate in base alla rumorosità ambientale, mentre il Transparent Hearing consente invece di poter conversare senza il bisogno di togliersi le cuffie! Dotate di controlli intuitivi, offrono funzioni di Auto On/Off e Smart Pause così da preservare anche in modo intelligente le batterie.

Insomma, le Sennheiser Momentum potrebbero decisamente essere le vostre prossime cuffie wireless e grazie ad Amazon potrete acquistarle ad un prezzo davvero ottimo: soli 280,00€ per quello che, come anticipato, è il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico prodotto! Ovviamente, sono ancora molti gli articoli disponibili in sconto su Amazon nella giornata di oggi, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

