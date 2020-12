Offerte del giorno Amazon: elettrodomestici Electrolux e AEG in grande sconto!

Abbiamo aperto la nostra mattinata alla grande, segnalandovi quello che è il ritorno delle disponibilità di PlayStation 5 sulle pagine di Unieuro, con lo store che si sta già “affollando” di richieste al punto che non sempre i server riescono a gestire la mole di traffico. La nostra giornata di offerte non può tuttavia finire qui, ed eccoci dunque pronti ad offrirvi quello che è il nostro quotidiano appuntamento con le migliori offerte del giorno Amazon che, al netto di un leggero rallentamento post-Black Friday, sta comunque continuando a proporci degli ottimi sconti.

Ieri era stato il turno dei robot Roomba (per altro ancora in offerta), mentre oggi ci dedichiamo ai grandi elettrodomestici, con offerte che riguardano i marchi Electrolux e AEG. Prodotti come la lavatrice Electrolux EW6F512Y Perfect Care 600 che dagli originali 529,00€ passa a soli 399,00€, con uno sconto applicato di ben 130,00€!

Equipaggiata della tecnologia SensiCare System di Electrolux, questa lavatrice dispone di sensori che sono in grado di regolare in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico, riducendo così i consumi in termini di energia e acqua, e diminuendo di conseguenza anche il tempo necessario per il lavaggio. Dotata inoltre di funzione timesave, offre cicli di lavaggio il 50% più rapidi ed è in grado di affrontare con delicatezza lo sporco su qualsiasi tipo di capo, dai denim alla lana, passando al cotone e ad altri capi particolarmente delicati.

Un prodotto davvero niente male che, scontato di ben 130,00€, potrebbe rappresentare la vostra miglior occasione di rinnovare la vostra lavatrice prima della fine di questo sofferto 2020. Ovviamente la Electrolux EW6F512Y Perfect Care 600 non è l’unico prodotto in sconto oggi, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

