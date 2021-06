Offerte del giorno Amazon: fino a 250€ di sconto sui prodotti da cucina Kenwood!

Il mese di giugno è arrivato e, diciamocelo, l’aria è già elettrica vista la fervente attesa per il Prime Day 2021! Certo, Amazon non ha ancora rivelato le date in via ufficiale, tuttavia il portale si sta comunque prodigando di tenere alta la nostra attenzione, non fosse altro grazie alle imperdibili offerte che, già in questa mattinata, stanno affollando lo store.

Ad aprire le danze, come avrete intuito, sono le nuove offerte sui prodotti per la cucina a marchio Kenwood, i cui sconti raggiungono anche i 250€ su specifici prodotti, includendo anche alcuni articoli di fascia alta a prezzi davvero eccezionali, soprattutto considerando che parliamo di prodotti professionali che non sfigurerebbero in una grande cucina internazionale o in una pasticceria di altissimo livello.

Del resto, se si parla di Kenwood si parla di uno dei leader nel settore degli elettrodomestici da cucina, per quanto siamo consci che molti associno il nome dell’azienda a tutt’altra categoria di prodotti, ovvero i sistemi audio e all’acustica HI-FI in generale e, sebbene si tratti di una associazione comunque corretta, il cuore pulsante di Kenwood è invece nel mondo della cucina dive, specie nel campo delle planetarie e dei robot da cucina, l’azienda è leader indiscusso del settore.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete avere accesso a prodotti di altissimo livello, alcuni dei quali in sconto anche di 250€ il che, se si considera che parliamo di elettrodomestici che possono facilmente superare i 500€ non è affatto male! Ciò detto, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra lista di acquisti consigliati, ben chiaro che l’invito è anche (e soprattutto) quello di consultare l’intera lista di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare nessuna delle promozioni di questo giugno 2021.

