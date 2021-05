Offerte del giorno Amazon: fino al 40% su tanti prodotti Philips!

Il mese di maggio è ormai prossimo alla sua conclusione e, con esso, molte delle ottime offerte che Amazon ci ha proposto negli ultimi tempi giungeranno ad una conclusione. Non temete però! Il portale sta infatti già guardando in avanti, e non toccherà certo aspettare il prossimo Prime Day per imbattersi in ottime occasioni d’acquisto tant’è che, proprio oggi, Amazon ha dato il via a questa ultima settimana di maggio con una promozione davvero niente male, tutta dedicata ai prodotti a marchio Philips!

Le offerte arrivano fino al 40%, e vi permetteranno di acquistare tanti ottimi prodotti della multinazionale olandese, comprese smart TV, soundbar, e persino le ottime cuffie del brand, sia in versione con filo che dotate di tecnologia bluetooth! Insomma, c’è spazio per tutto, anche se vi suggeriamo caldamente di prendere in considerazione le ottime cuffie con cancellazione del rumore Philips Over Ear PH805BK/00, che dagli originali 124,58€ sono oggi in sconto a soli 78,29€!

Un prezzo davvero ottimo per un paio di cuffie over ear potenti e performanti, dotate di un’ottima tecnologia di cancellazione attiva del rumore che, con un semplice tocco, vi permetteranno di isolarvi a dovere. Dotate di controlli touch direttamente sui padiglioni, le Philips Over Ear PH805BK/00 permettono, inoltre, un controllo del volume semplice e immediato, garantendo – per altro – ben 30 ore di riproduzione continuata, grazie a delle batterie interne al litio compatte ma performanti, ricaricabili complente grazie a ben due opzioni di ricarica rapida, capaci di garantire un prolungamento notevole (fino a 6 ore!) con appena 15 minuti di ricarica!

Comode, leggere e performanti, le cuffie Philips Over Ear PH805BK/00 sono, insomma, un acquisto davvero eccellente da tenere in considerazione e, complice l’ottimo sconto proposto da Amazon per la giornata di oggi, potrebbero rappresentare più che degnamente la vostra prossima scelta nel vasto mondo delle cuffie wireless over ear.

E siamo solo all’inizio, perché le offerte Philips, come detto in apertura, sono molte di più, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare non solo la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate selezionare quella che più si confà alle vostre esigenze. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

