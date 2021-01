Offerte del giorno Amazon: fino al 44% di sconto sugli aspirapolvere Hoover!

Nuovo giorno, nuova tornata di offerte su Amazon che, al netto di un inizio un po’ lento, sta pian piani recuperando terreno nel panorama della scontistica online, offrendoci sempre più sconti di pari passo all’avvicinarsi della chiusura di questo primo mese del 2021. Un mese decisamente in trend con il passato, che vede Amazon partire un po’ in sordina nel periodo post-festività natalizie, concentrandosi per lo più su due versanti: quello dell’abbigliamento, e dei relativi saldi invernali, e quello dei piccoli elettrodomestici, forse con la volontà di fornirci l’occasione per cominciare l’anno dando una rinfrescata ai piccoli strumenti con cui ci prendiamo cura delle nostre case.

E proprio su questa scia, si incastrano le offerte Amazon più intriganti della giornata di oggi, con sconti dedicati ad una piccola frangia di aspirapolvere a marchio Hoover, ovvero uno dei più noti marchi nell’ambito dei dispositivi per la pulizia dei pavimenti e della casa. Lo diciamo subito: i prodotti in sconto sono solo 5, eppure tra essi c’è comunque abbastanza varietà da poter soddisfare diverse esigenze in termini di spesa e, soprattutto, di potenza degli apparecchi in questione.

Tra questi è impossibile non segnalarvi la presenza dell’ottimo aspirapolvere Hoover H-Free 500, arrivato sul mercato meno di un anno fa al prezzo di ben 299,00€, ed oggi in sconto a 194,99€. Un prezzo che, almeno a nostro giudizio, è davvero ottimo, specie considerando la spesa che generalmente richiedono gli aspirapolvere senza filo di fascia medio-alta.

La più leggera e compatta mai prodotta da Hoover, la scopa elettrica H-FREE 500 è stata progettata per garantire performance paragonabili ai più classici aspirapolvere con filo, grazie soprattutto al motore Brushless H-Lab di Hoover, capace di mantenere la potenza costante per l’intera durata della batteria, risucchiando senza problemi polvere, detriti, capelli e peli di animale.

Alto appena 69 cm, può essere risposto con facilità anche negli spazi più piccoli, e grazie alla sua leggerezza ed agilità, è in grado di adattarsi a tutte le stanze, riuscendo a ripulire anche gli spazi più angusti o difficili da raggiungere. Inoltre, grazie ad i diversi accessori integrati, la Hoover H-Free 500 si rivela un aiuto prezioso non solo nella pulizia dei pavimenti, ma anche di mensole, parquet, cuscini, divani e altre superfici imbottite, facendo di questo prodotto un alleato davvero impagabile nell’ambito delle pulizie domestiche!

Ecco perché ve ne suggeriamo caldamente l’acquisto, anche perché con lo sconto applicato di 104,00€, è davvero difficile trovare un’offerta migliore in questo ambito, soprattutto se si vuole restare nei limiti dei più noti, diffusi ed affidabili dispositivi del mercato. Ciò detto, come immaginerete la Hoover H-Free 500 è solo una delle proposte del giorno di Amazon, motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti