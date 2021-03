Offerte del giorno Amazon: fino al 50% di sconto sugli aspirapolvere Hoover

Il mese di marzo è ormai iniziato e, con esso, partono anche e nuove tornate promozionali dei vari shop online con Amazon che, come sempre, detiene il fulcro dell’attenzione di gran parte dell’utenza benché, va detto, il portale sia partito un po’ in sordina. Per nostra e vostra fortuna, questo non significa che Amazon sia spoglio se non privo di offerte, ed anzi sono comunque molte le occasioni presenti sul sito, specie qualora siate alla ricerca di piccoli prodotti per la casa e le pulizie domestiche.

Non a caso, proprio a partire da oggi, su Amazon sono disponibili le offerte sugli aspirapolvere Hoover, con sconti ottimi sui dispositivi di quello che è, senza dubbio, uno dei marchi più noti nel mondo delle pulizie, specie considerando l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei diversi articoli che, pur proponendosi con prezzi molto competitivi (specie rispetto alla media dei dispositivi senza filo), riescono ad offrire prestazioni di altissimo livello.

Come è il caso dell’ottimo aspirapolvere Hoover H-Free 500, uno degli ultimi nati della casa, arrivato sul mercato al prezzo di ben 299,00€, ed oggi in sconto a 221,93€, certo non il più basso mai proposto per questo specifico articolo, ma comunque uno dei più vantaggiosi del settore se si considera che, in fin dei conti, parliamo di un aspirapolvere senza fili di fascia medio-alta.

Compatto, leggero e perfetto per destreggiarsi nelle pulizia di qualunque angolo della casa, la Hoover H-FREE 500 è alta appena 69 cm, ed è stata progettata per essere utilizzata e risposta con facilità, adattandosi facilmente alle necessità di pulizia di qualsiasi stanza e superficie, grazie soprattutto alla sua ottima leggerezza. Equipaggiata con un potente motore Brushless H-Lab di Hoover, la Hoover H-FREE 500 è in grado di risucchiare ogni tipo di sporcizia, dalla polvere, ai peli di animale, dimostrandosi efficace in qualsiasi situazione ed offrendosi con una potente batteria H-Lab al Litio, è in grado di garantire circa 40 minuti di pulizie continuate, tenendo costante la potenza del motore, anche quando ormai la batteria è prossima ad esaurirsi!

Trattandosi, inoltre, di una scopa elettrica di nuova generazione, la Hoover H-FREE 500 ha persino un cuore smart, potendo connettersi all’app Hoover Wizard, attraverso cui poter monitorare molte informazioni sulle proprie performance di pulizia, come lo stato della batteria, o le calorie bruciate, senza contare una folta schiera di suggerimenti atti a migliorare il nostro utilizzo degli accessori inclusi con l’acquisto, ovvero una spazzola a pennello, una bocchetta imbottita, un rullo deep care e una mini turbospazzola! Tutti inclusi nel prezzo e perfetti per ripulire casa da cima a fondo!

Insomma, la Hoover H-FREE 500 è una scopa elettrica davvero eccezionale che, complice l’ottimo sconto di circa 77 euro applicato da Amazon, potrebbe seriamente fare la differenza nel vostro modo di ripulire casa. Ovviamente, essa è comunque solo una tra le varie proposte del giorno di Amazon, motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

