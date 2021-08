Offerte del giorno Amazon: Galaxy Buds 2 preordinabili a 50€ in meno

Ammettiamolo, chi l’avrebbe mai immaginato che durante la settimana di ferragosto ci sarebbero state così tante offerte interessanti, le quali continuano anche questo fine settimana grazie a portali come Amazon. Vi informiamo, infatti, che sulle pagine del colosso dell’e-commerce sarà possibile risparmiare cifre sostanziose su una vasta gamma di prodotti, chiaramente per un tempo limitato. Oltre alle classiche offerte, però, vi segnaliamo che Amazon, grazie ad un codice sconto, vi permetterà di risparmiare ben 50,00€ sui nuovissimi Samsung Galaxy Buds 2, gli ultimi auricolari wireless presentati da Samsung durante l’evento Unpacked dell’11 agosto.

Allo stato attuale, Amazon vi permetterà di preordinarli al prezzo originale di 149,00€, ma se inserite il codice sconto BUDS50 le pagherete soltanto 99,00€! Si tratta di un’opportunità di acquisto davvero straordinaria, che vi permetterà di risparmiare subito una discreta somma di denaro ancor prima che il prodotto sia disponibile per la spedizione, la quale è prevista il 6 settembre.

Come saprete, i nuovi Samsung Galaxy Buds 2 presentano diverse novità e miglioramenti rispetto al modello precedente, sia dal punto di vista del design che della qualità audio. Più leggere di circa il 20%, il modello di seconda generazione vanta un design a “fagiolo” e sono auricolari di tipo in-ear con gommini in silicone che, oltre ad offrire un ottimo comfort, garantiscono una cancellazione del rumore molto buona. A tal proposito, i Galaxy Buds 2 introducono il machine learning che, con l’ausilio dei 3 microfoni integrati, vi assicurerà una riduzione del rumore probabilmente mai raggiunta finora da un dispositivo di questa categoria. Secondo l’azienda, infatti, questi auricolari riescono a filtrare il 98% del rumore. Inoltre, qualora ci siano più rumori contemporaneamente che possono influire sulla chiarezza del parlato, questi verranno riconosciuti dai Galaxy Buds 2 e rimossi affinché possiate ascoltare una conversazione in modo chiaro e trasparente.

Se i nuovi Samsung Galaxy Buds 2 vi hanno convinto, non potete perdervi questa fantastica occasione. Ad ogni modo, vi ricordiamo che visitando le pagine del portale troverete tantissime altre offerte, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Ciò detto, se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

