Offerte del giorno Amazon: Honor Magic Watch 2 al prezzo più basso mai visto!

Si avvia verso la chiusura quella che è, di fatto, l’ultima settimana completa del mese di ottobre. Un mese sicuramente emozionante per il mondo delle offerte, che ha visto nel Prime Day 2020 uno degli eventi più massicci, proliferi e seguiti nell’intero panorama della scontistica, a confronto anche con quello che era stato il Black Friday 2019, ad oggi uno dei più proficui della storia. Eppure, al netto di questo, ottobre è stato anche un mese un po’ ballerino, con periodi caratterizzati da scarse proposte e, come saprete, un generale rallentamento nel panorama delle offerte Amazon in questo lungo post-Prime Day.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Per vostra fortuna, ci siamo qui noi a setacciare tanto Amazon quanto la rete, alla ricerca di quelle che sono le principali e più succose offerte proposte dal portale di Jeff Bezos che, al netto di un po’ di “pigrizia”, riesce comunque a proporsi con qualcosa di valido; e non fa eccezione l’offerta di oggi, che propone al fitto pubblico di Amazon uno sconto davvero imperdibile! Stiamo parlando dell’offerta riservata all’ottimo smartwatch Honor MagicWatch 2 nel suo formato con quadrante da 42 mm, che dagli originali 129,90€ è oggi disponibile a soli 101,99€, ovvero il prezzo più basso mai registrato!

Versatile e accattivante, Honor MagicWatch 2 è disponibile in due diverse varianti, una con quadrante da 46 mm, l’altra da 42 mm. Proprio quest’ultima è quella proposta da Amazon in offerta e va anche specificato che, salvo le dimensioni, non ci sono sostanziali variazioni tra i due modelli. Ottimo per lo sport, MagicWatch 2 è tecnicamente all’avanguardia e si propone con una qualità costruttiva di altissimo livello, nonché di un animo fortmente votato all’agonismo, con un software in grado di tracciare qualunque tipologia di allenamento.

In grado di monitorare costantemente battito cardiaco e ossigeno nel sangue, è in combutta con l’app Honor Health che MagicWatch 2 offre il meglio di sé, permettendovi di tenere sotto controllo l’affaticamento durante una moltitudine di esercizi diversi, tutti accuratamente tracciabili dallo smartwatch e relativa app. Certificato IP, MagicWatch 2 affronta senza problemi anche l’acqua, resistendo al movimento in acqua corrente e potendo resistere all’immersione fino a 50 metri di profondità, risultando quindi ideale anche per chi ha la passione per il nuoto o per ogni altro sport in immersione.

un acquisto quasi obbligato! Ovviamente qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a Buono shopping! Insomma, stiamo parlando di uno smartwatch davvero invidiabile che, venduto a poco più di 100€, rappresentaOvviamente MagicWatch 2 è solo uno degli sconti disponibili oggi ul portale, tant’è che oltre alla nostra lista di articoli consigliati, vi suggeriamo di consultare l’intera selezione di offerte Amazon , così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che, non c’è davvero posto migliore dei nostri, rispettivamente dedicati a tecnologia, smartphone hardware, e prodotti cinesi , come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!