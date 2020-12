Offerte del giorno Amazon: Huawei MateBook X Pro 2020 scontato di 400 euro!

Conclusosi il lungo periodo di offerte dedicato a Black Friday e Cyber Monday, su Amazon è tornata una relativa calma, con il portale che è ora molto morigerato nel proporre sconti davvero degni di nota, preferendo dedicarsi a prodotti più piccoli e di uso comune. Ovviamente questo non significa che non si possa comunque rintracciare qualcosa di buono, tant’è che setacciando per bene le pagine dello shop, è comunque possibile rintracciare offerte degne di nota, alcune delle quali offrono tagli di prezzo così sorprendenti che si fa fatica a credere siano veri.

Cosa che è successa proprio oggi, con l’ottimo notebook Huawei MateBook X Pro 2020, recetissimo nuovo arrivato della scuderia di laptop prodotti da Huawei, ed oggi in sconto a soli 1.599,00€, in virtù degli originali 1.999,00€ necessari all’acquisto di questa specifica versione, ossia quella equipaggiata con processore Intel i7 10510U e GPU NVIDIA GeForce MX250.

Realizzato in alluminio e dal peso approssimativo di 1,33 Kg, MateBook X Pro 2020 è un notebook leggero e maneggevole, eccellente dal punto di vista costruttivo e delle performance e pensato appositamente per il lavoro in mobilità, tanto da essere stato progettato per funzionare in coppia con il vostro smartphone e garantirvi un sistema di lavoro multi-screen a patto però che siate già dotati di smartphone Huawei. Dotato di un bellissimo display touch 3K FullView con una diagonale di 13,9″ e una risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel, MateBook X Pro 2020 può essere equipaggiato con un versatile processore Intel Core i5-10210U o un più potente Intel Core i7-10510U di decima generazione, accompagnato da 8/16 GB di RAM (LPDDR3) e un SSD PCle da 512 GB o 1 TB. Non è certo un computer da gaming o per la grafica in 3D ma, considerato tutto, si dimostra un dispositivo utile e versatile nell’ambito lavorativo, specie qualora siate spesso fuori casa o ufficio. Ad arricchire l’equipaggiamento di questo notebook ci pensando poi una scheda video a scelta tra Intel UDH o NVIDIA GeForce MX250, nonché un’ottima batteria da 57,4 Wh, che può garantire fino a a 13 ore di riproduzione video!

Un prodotto ottimo che, scontato di ben 400€, rappresenta una vera e propria “occasione da non perdere”, specie considerando l’imminenza del Natale, sicché questo potrebbe certamente essere un regalo eccellente da mettere sotto l’albero… o da regalare a voi stessi. Ovviamente, Huawei MateBook X Pro 2020 è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi su Amazon, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

