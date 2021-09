Offerte del giorno Amazon: Huawei MateBook X Pro scontato di 400€!

Diamo il via a questa nuova giornata di offerte, segnalandovi uno sconto davvero imperdibile che Amazon sta proponendo relativamente all’ottimo notebook Huawei MateBook X Pro 2021, ovvero quello che è senza dubbio uno dei migliori notebook prodotti di recente dal mercato cinese, perfetto tanto per esigenze di lavoro quanto di studio e, dunque, un’opzione più che valida anche per chi si appresta a completare il ciclo di acquisti del Back to School!

Stiamo parlando di un portatile di tutto rispetto, venduto nella sua edizione del 2021 e, pertanto, recentissimo sia in termini di produzione che di tecnologia, con un prezzo originale che si attesterebbe a ben 1.599,00€, ma che oggi può essere vostro a soli 1.199,00€, con un risparmio netto di ben 400€, ovvero il 25%!

Sottile, leggero e dal design semplice ma elegante, Huawei MateBook X Pro 2021 è un notebook con un display 3K FullView da 13,9″, con un rapporto schermo/corpo pari al 91%, ed una risoluzione massima di 3000 x 2000 pixel! Si tratta quindi di un notebook davvero ottimo per chi, ad esempio, ha bisogno di uno schermo che sia funzionale, ampio e molto definito o, semplicemente, per chi ama utilizzare il proprio notebook nel tempo libero, magari per godere al meglio delle proprie serie TV preferite.

Prodotto in diverse configurazioni, ad essere oggi in sconto è la versione con processore Intel Core i5 di undicesima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM (LPDDR4) e un SSD PCle da 512 GB, oltre che da una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics. Stiamo quindi parlando di una delle versioni intermedie di questo prodotto, ma vi garantiamo che questo non deve svalutare la vostra opinione su di esso, in quanto anche in questa configurazione, Huawei MateBook X Pro 2021 è davvero un notebook da non lasciarsi scappare!

Complice lo sconto di ben 400 euro proposto da Amazon, Huawei MateBook X Pro 2021 è un notebook ce, senza dubbio, val la pena di una sbirciata, specie qualora siate alla spasmodica ricerca di un protatile affidabile, duraturo e dal prezzo ridotto.

