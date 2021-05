Offerte del giorno Amazon: Huawei Matepad T 10s in sconto di 100€!

Giornata già ricchissima di notizie quella di oggi, con Amazon che continua a spingere sulla sua eccezionale Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando da qualche giorno, ci sta già offrendo un nugolo di occasioni d’acquisto a prezzi bassissimi, e non solo sul gaming puro, ovvero il software, ma anche su accessori di primissimo livello e provenienti da alcuni dei più blasonati brand del mercato. Non solo, perché sempre in mattinata, abbiamo assistito anche al ritorno delle celebratissime e desiderate PlayStation 5 e Xbox Series X tornate disponibili online, ed accompagnate dal tipico fervore che ormai, sin dal lancio, caratterizza le vendite a singhiozzo a cui questi prodotti sono soggetti, causando non pochi grattacapi a chi – purtroppo – non riesce a cliccare per tempo su questi due articoli dal rapidissimo esaurimento.

Insomma, come avrete capito questo mercoledì di metà maggio è partito davvero con il botto, ma questo non significa che le offerte siano già terminate, anzi! Su Amazon, infatti, anche oggi c’è ampio spazio per tantissimi prodotti in offerta, con sconti davvero imperdibili su un gran numero di articoli tech!

Prodotti come ad esempio l’ottimo Huawei MatePad T 10s, un tablet Android dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che, grazie all’offerta di oggi, sarà per voi ancora più conveniente, visto che dagli originali 249,90€, è ora disponibile ad appena 149,90€, con uno sconto di ben 100€! Curato nel design e con solida scocca in metallo, Huawei MatePad T 10s si propone con un ampio e luminoso display IPS da 10” con risoluzione FullHD, accompagnato da due speaker stereo di alta qualità firmati Harman Kardon, i quali permettono di godersi davvero la visione di foto e video.

Equipaggiato con un processore Kirin 710A accompagnato da 2GB di RAM, e dotato di una memoria interna di 32 GB, Huawei MatePad T 10s si propone, sostanzialmente, come un ottimo tablet “da salotto”, adatto a chi vuole rilassarsi in tranquillità dopo una lunga giornata di scuola o lavoro, guardando dei video o leggendo un libro mentre lo schermo principale della casa è occupato da altro (o da altri).

Insomma, un prodotto semplice ma efficiente, perfetto da utilizzare in casa o nel tempo libero che, assemblato con qualità e precisione da Huawei, rappresenta oggi un acquisto consigliatissimo per chiunque abbia bisogno di un tablet senza troppe pretese, pur desiderando di acquistare un prodotto duraturo e di qualità. Ciò detto, vi ricordiamo che Huawei MatePad T 10s non è l’unico prodotto in sconto oggi e, anzi, sono diverse le proposte del portale, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!