Offerte del giorno Amazon: Huawei MatePad T8 a meno di 100€!

Una nuova settimana di novembre è alle porte, ed anche se manca ancora un bel po’ all’arrivo del Black Friday 2020, la cui giornata è prevista per il 27 novembre, Amazon sta comunque continuando a deliziarci giorno dopo giorno con gli sconti del suo eccezionale Black Friday anticipato che, fino al 19 novembre, continuerà a deliziarci con una moltitudine di proposte in sconto, così che possiate acquistare con il giusto anticipo, e soprattutto senza fretta, i vostri regali di Natale o, perché no, l’articolo che avete sempre desiderato e che – almeno fino ad oggi – non avete ancora acquistato.

E credeteci, la lista è davvero immensa! Si spazia dai classici prodotti per la cucina, sino agli sconti dedicati ai prodotti tech: la scelta è vastissima, ed è ben rispecchiata dalla proposta di oggi che, anziché concentrarsi su di un’unica categoria merceologica, vi propone sconti adatti un po’ a tutte le esigenze, senza dimenticare di tenere i prezzi deliziosamente bassi. Si spazia dall’offerta dedicata all’aspirapolvere sena fili Bissell Icon, che dagli originali 399,99€ passa ora a soli 199,00€; al purificatore d’aria Samsung AX47R9080SS Cube, alleato prezioso per tenere l’aria pulita e salubre, specie in questo momento di grave difficoltà sanitaria in tutto il paese. Il prezzo? Soli 569,00€, che potrebbero sembrare ancora molti, se non fosse per il prezzo originale di ben 800,06€, con uno sconto applicato che è quindi pari ad oltre 230 euro!

Infine, su Amazon è anche presente a prezzo scontato il nuovo ed intrigante tablet Huawei MatePad T8, lanciato sul mercato appena qualche mese fa dal brand cinese, e pensato per occupare la fascia più bassa del mercato, pur proponendosi con delle caratteristiche che non sono assolutamente da sottovalutare, specie per chi cerca un tablet che vada bene per i social e per un po’ di svago quotidiano tra internet e serie tv.

Semplice nel design, e dalle cornici piuttosto ampie Huawei MatePad T8 è equipaggiato con EMUI 10, ma senza i servizi Google, un po’ come successo già per l’eccellente P40. Dotato di processore MediaTek MTK8768 e di 2GB di RAM, offre una memoria interna da 16 GB, ed un display LCD da 8 pollici con risoluzione HD. Certo, si tratta di caratteristiche che sembrano non brillare particolarmente, ma stiamo parlando di un tablet che viene venduto al prezzo di 139,90€ e che è oggi in sconto ad appena 99,90€! Un prodotto ideale per chi vuole un dispositivo semplice e immediato, senza fronzoli, che permetta di consultare i propri social o le notizie in rete con assoluta comodità o per chi, magari, vuole solo uno schermino portatile con cui guardare le proprie serie TV a letto o in poltrona.

In tal senso, Huawei MatePad T è un prodotto davvero ottimo e, soprattutto, economico pur restando, chiaramente, solo una delle infinite proposte di oggi di Amazon che, come avrete capito, ha cominciato questa giornata puntando il tutto per tutto sulla varietà della sua proposta. Ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

