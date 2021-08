Offerte del giorno Amazon: i migliori spazzolini elettrici Oral-B, scontati oltre i 100€!

Se siete alla ricerca di un nuovo spazzolino elettrico, e volete un prodotto top di gamma ad un prezzo concorrenziale, allora questa è l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è appena partita una nuova promozione dedicata ai prodotti Oral-B che, non solo include alcuni dei migliori prodotti mai sviluppati dal marchio, ma sconta il tutto a prezzi davvero eccezionali, permettendovi di risparmiare cifre considerevoli anche sugli articoli top di gamma dell’azienda!

Articoli come l’ormai ben nota gamma di spazzolini elettrici Oral-B iO, con alcuni modelli (per inciso: i migliori), disponibili con sconti che possono raggiungere anche i 129 euro, come è ad esempio il caso dell’ottimo Oral-B iO 8, che dagli originali 299,00, è ora in sconto a soli 169,99€, con un risparmio netto del 43%!

Un affare, specie considerato che parliamo di uno degli ultimi arrivati di casa Ora-B che, come ricorderete, giusto lo scorso anno aveva immesso sul mercato questa sua tecnologica e innovativa gamma di spazzolini elettrici, tra i primi in assoluto a vantare una tecnologia smart, capace di migliorare sensibilmente le performance di pulizia, oltre a presentare un design piacevole e molto accattivante.

Dotato di un piccolo schermo incorporato ed a colori, grazie al quale lo spazzolino è persino in grado di “interagire” con l’utente, per mezzo di animazioni che richiamano le più tipiche espressioni facciali, Ora-B iO è uno spazzolino potente e affidabile, arricchito da quelle che sono le funzioni smart che ci si aspetterebbe di trovare in un dispositivo simile, come ad esempio un efficiente sistema di monitoraggio 3D dei denti che, grazie all’intelligenza artificiale integrata, vi permetterà di avere sempre un’idea chiara, e in tempo reale, della qualità della vostra bocca, e del modo in cui vi state prendendo cura dei vostri denti.

A ciò, si uniscono poi quelle che sono le innovazioni tecniche sviluppate, nel corso degli anni, da Ora-B, tutte racchiuse nel cuore di Oral-B iO che, tra le altre, vanta un manico ergonomico comodo e antiscivolo, nonché una nuova testina rotonda e micro-vibrante, progettata per pulire a fondo i denti senza intaccare la salute gengivale.

Insomma, con Oral-B iO vi porterete a casa uno spazzolino con tutti i crismi, ma ad un prezzo da Black Friday, ed ecco perché vi suggeriamo di cogliere al volo questa tornata promozionale, così che possiate effettuare i vostri acquisti ad un prezzo abbordabile e contenuto. In tal senso, vi suggeriamo di consultare non solo la nostra selezione di prodotti in sconto, ma anche l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate scoprire tutti gli altri prodotti in sconto in questi ultimi giorni di agosto.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

