Offerte del giorno Amazon: iRobot Roomba i7 scontato di 300 euro!

Anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno Amazon, le cui proposte sono oggi quanto mai convenienti e variegate. Non c’è infatti un vero e proprio “filo conduttore” tra le proposte del portale, come è stato ad esempio nelle passate settimane con le offerte sulla moda e per quelle sulla tecnologia. Le offerte, dunque, sono davvero molto varie e tra le più interessanti c’è certamente quella relativa l’ottimo aspirapolvere robot Roomba i7, fido alleato nella lotta alla sporcizia a marchio iRobot, ed attualmente tra i prodotti ai vertici del mercato dei robot aspirapolvere.

Generalmente venduto al prezzo di ben 899,00€, Roomba i7 è oggi in sconto a soli 599,00€, un prezzo certamente non alla portata di tutti, ma comunque da non sottovalutare, specie considerando che si parla – come detto – di un robot aspirapolvere efficiente e funzionale. Proprio con il modello i7, infatti, iRobot ha introdotto nel settore una serie di importanti innovazioni, specie se si prende in considerazione la versione “plus” di questo specifico modello, ovvero il rivoluzionario Roomba i7+, attuale top di gamma della sua casa madre dotato addirittura di un sistema di svuotamento automatico.

Con la versione “base” di Roomba i7 non siam a quel livello, certo, ma parliamo pur sempre di un dispositivo intelligente in grado di raccogliere circa 230.000 dati ogni secondo, tant’è che, grazie alla tecnologia di navigazione vSLAM, riesce a mappare dettagliatamente l’ambiente circostante, organizzandosi autonomamente per una pulizia efficiente e precisa. Essendo inoltre munito di sensori Dirt Detect, Roomba i7 è persino in grado di riconoscere le zone a più altra concentrazione di sporco, rivolgendo ad esse la propria attenzione in modo che i pavimenti siano sempre lustri e puliti. Un sistema agli antipodi del mercato, che si affida largamente a sistemi di pulizia a movimento randomico che, specie sulle grandi superfici, non è in grado di garantire una pari accuratezza nella pulizia.

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, venduto con ben 300 euro di sconto, rappresenta un’occasione più che ottima per entrare nel mondo dei sistema di pulizia robot, motivo per cui vi suggeriamo di provvedere subito al vostro acquisto, prima che l’ottima offerta giunga al termine, senza dimenticare di consultare la pagina principale dedicata alle offerte del giorno Amazon, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di oggi! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!