Offerte del giorno Amazon: Kindle Paperwhite scontato a soli 99,99€

Ottime notizie per tutti gli amanti della lettura! Vi segnaliamo infatti che su Amazon è disponibile, solo per la giornata di oggi, un’ottima offerta relativa allo straordinario Kindle Paperwhite, dispositivo prodotto da Amazon, attualmente ai vertici del mercato per ciò che concerne il mondo degli e-reader!

Stiamo parlando di uno sconto del 23%, che vi permetterà di acquistare questo ottimo dispositivo al prezzo di appena 99,99€, contro gli originali 129,99€ necessari per l’acquisto! Uno sconto non male, per un prodotto che non solo vi permetterà di portare con voi centinaia e centinaia di libri in formato digitale, ma che vi permetterà di leggere serenamente anche in spiaggia, viste le sue particolari caratteristiche.

Arrivato sul mercato nel corso del 2019, il nuovo Kindle Paperwhite è il miglior Kindle per rapporto qualità/prezzo, tale che il successo è davvero senza precedenti nel panorama degli e-reader. Ciò è stato possibile grazie alle sue ottime introduzioni tecnologiche, a partire dal suo schermo, progettato per offrire una lettura ottimale anche in presenza della piena luce, grazie ad un display antiriflesso da 300 ppi, capace di offrire testi nitidi con alta qualità tipografica anche in presenza di una forte luminosità.

Come se non bastasse, Kindle Paperwhite è anche resistente all’acqua, grazie alla sua certificazione IPX8 che lo rende capace di resistere a un’immersione accidentale fino a 60 minuti, ad una profondità di 2 metri in acqua dolce e fino a 3 minuti a una profondità di 0,25 metri in acqua salata! Come detto in apertura, dunque, si tratta di un dispositivo davvero ottimo per le proprie vacanze, a prescindere che siate in piscina o al mare!

Insomma, con soli 99,99€ vi porterete a casa quello che è, senza alcun dubbio, uno dei migliore e-reader della piazza che, grazie alle spedizioni rapidissime di Amazon, potrà arrivare a casa vostra subito, e giusto in tempo per la vostra partenza! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto di Kindle Paperhite invitandovi, come sempre, anche a consultare quella che è l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata!

