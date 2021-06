Offerte del giorno Amazon: kit per la sicurezza domestica Ring Alarm in super sconto!

Anche se mancano ancora un paio di settimane al Prime Day 2021, Amazon sembra non aver ancora tirato i remi in barca, ed anche se il volume delle offerte sembra leggermente calato rispetto alla scorsa settimana, il portale si sta comunque prodigando nell’offrirci diverse occasioni a prezzo scontato, con prezzi che varranno certamente la vostra attenzione.

Un esempio è quello relativo alla proposta di oggi, che vi permetterà di acquistare l’ottimo kit di sicurezza domestica Ring Alarm al prezzo scontatissimo di soli 149,00€, in virtù dei 249,00€ del prezzo originale! Stiamo parlando di ben 100€ di sconto, per un prodotto che non solo vi aiuterà a proteggere le mura domestiche, ma che non vi costerà neanche fatica in termini di installazione, essendo non solo semplicissimo da montare, ma anche completamente wireless e, dunque, non bisognoso di alcun lavoro in muratura.

Compatibile con i sistemi Alexa, e progettato per collegarsi direttamente a smartphone e tablet tramite l’app Ring, questo sistema di allarme Ring Alarm è dotato di una serie di sofisticati rilevatori di movimento, che scatteranno al solo aprirsi di una porta o una finestra, inviandovi una notifica immediatamente e facendo scattare l’allarme. Facilissimo da configurare, può essere impostato affinché mantenga un monitoraggio attivo anche quando si è in casa, disabilitando momentaneamente i sensori interni e lasciando attivi solo quelli esterni.

Installabile in pochissimi minuti e senza bisogno dell’intervento di un professionista o di utensili particolari, questo kit Ring Alarm è una soluzione semplice e funzionale, ideale per chiunque voglia lasciare serenamente la propria casa incustodita, senza rinunciare alla sicurezza. Un prodotto che è dunque ideale in vista delle imminenti (e agognate) vacanze estive, e con il quale potrete mantenere costantemente sotto controllo le mura domestiche ad un prezzo davvero ridicolo!

Ovviamente il kit Ring Alarm non è l’unico prodotto in sconto oggi, tant’è che vi invitiamo a dare un’occhiata tanto alla nostra lista di acquisti consigliati per oggi, tanto alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

