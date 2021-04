Offerte del giorno Amazon: Lenovo IdeaPad Creator 5 scontato di 500€!

Anche questa settimana di aprile volge al termine, ma non prima che Amazon e gli altri big dello shopping ci abbiano proposto quelle che sono le loro offerte per questo promettente venerdì. Promettente, in effetti, è la parola giusta perché, come avrete intuito dal titolo di questo stesso articolo, la mattinata delle offerte si è aperta decisamente col botto, con il portale di Jeff Bezos che sta proponendo l’ottimo notebook Lenovo IdeaPad Creator 5 con uno sconto di ben 500€!

Originariamente venduto al prezzo di 1.499,00€, Lenovo IdeaPad Creator 5 è oggi in sconto a “soli” 999,00€, scendendo così al di sotto della soglia psicologica dei 1000€ e proponendosi, di conseguenza, come uno dei migliori acquisti di questa settimana! Perfetto per chi necessita di un compagno di lavoro affidabile e potente, capace di gestire i programmi di grafica, fotoritocco e video editing senza difficoltà, Lenovo IdeaPad Creator 5 è un notebook versatile e dal design accattivante, primariamente progettato da Lenovo strizzando un occhio ai videogiocatori, come testimonia lo schermo IPS con refresh rate di 144Hz.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5-10300H Comet Lake, ed una scheda video GTX 1650, Lenovo IdeaPad Creator 5 in grado di gestire agevolmente sia quei titoli competitivi che beneficiano di un alto refresh rate, che di eseguire software per creativi in maniera fluida e senza impuntamenti.

Configurandosi come un prodotto eccezionale e, oggi come oggi, dallo straordinario rapporto qualità/prezzo, Lenovo IdeaPad Creator 5 può infine contare su ben 16GB di RAM DDR4 ed un SSD da 512GB per la massima velocità, nonché di una webcam HD, ideale per conferenze e didattica a distanza, proponendosi, quindi, come un notebook sorprendente e completo, in grado di rendersi utile dal lavoro, allo studio, fino all’intrattenimento videoludico.

Insomma, un notebook davvero imperdibile che, venduto con ben 500€ di sconto, rappresenta certamente l’affare imperdibile della giornata, ben chiaro che si tratta solo di una delle numerose offerte presenti oggi sul portale e che, proprio per questo, vi invitiamo a dare un’occhiata anche a tutte le altre offerte in corso, così che possiate trovare quella che meglio si confà alle vostre esigenze.

