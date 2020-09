Offerte del giorno Amazon: Lenovo Smart Tab M10 Plus al prezzo più basso di sempre!

La mattinata Amazon non poteva cominciare nel migliore dei modi, con i tanto attesi preorder di Xbox Series X finalmente arrivati sullo store! Una notizia ottima per tutti i fan del mondo dei videogiochi, specie considerando la notizia bomba di ieri in cui, come saprete, Microsoft ha annunciato di aver assorbito Bethesda/Zenimax e tutti i team ad essa legati, portando nella sua scuderia titoli come The Elder Scrolls, Doom e Wolfenstein!

Xbox Series X è disponibile su Amazon, effettua il tuo preorder!

Dunque, con i preorder della nuova console Microsoft attivi e con i preorder di PS5 già esauriti, il mese di settembre di Amazon è quanto mai scoppiettante anche se, va detto, non di sole console vive il procacciatore di occasioni Amazon, specie considerando quanto bene sta facendo il portale in questi primi 22 giorni di ritorno alla routine. E così, dopo le precedenti giornate caratterizzate da sconti a dir poco sorprendenti sui prodotti Lego ed i film in home video, Amazon torna oggi al mondo della tecnologia, proponendosi con una piccola tornata di offerte dedicate al mondo dei tablet android.

Offerte tra cui spicca un prodotto un po’ sottovalutato dai più, ma non per questo non degno di nota: stiamo parlando di Lenovo Smart Tab M10 Plus, il cui sconto vi permetterà oggi di acquistarlo, in coppia con una dock station provvista di cassa e Amazon Alexa, al prezzo incredibile di soli 199,00€, contro i 249,00€ del prezzo di listino. Un’occasione come poche, specie perché si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico dispositivo!

Dotato di un ampio e luminoso schermo IPS Full HD da 10,3″, Lenovo Smart Tab M10 Plus è provvisto di per sé di due altoparlanti con Dolby Atmos, proponendosi come un tablet pensato per lo più per la visione di film e serie TV, e per l’intrattenimento in generale. Costruito in metallo, ha un rapporto superficie/display di circa il 90% e si presenta come un prodotto leggero e stiloso, con un peso di appena 460 grammi.

Munito di un processore Octa-Core MediaTek Helio P22T fino a 2.3GHz e di un chip TDDI (Touch and Display Driver Integration), risulta funzionale e pratico nelle attività di multitasking ed offre un’interazione con il touch screen piacevole e senza intoppi, il che lo rende utile anche in attività scolastiche o lavorative, con tutti i compromessi del caso. Equipaggiato con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria d’archiviazione, espandibile fino a 256 GB, offre una durata continuata di ben 9 ore costituendo, di per sé, un dispositivo a dir poco ottimo per chi cerca il giusto rapporto qualità/prezzo.

Sviluppato assieme ad Amazon, Lenovo Smart Tab M10 Plus è inoltre nativamente munito di Alexa e grazie alla dock station inclusa nella confezione, munita per altra di un’ampia cassa, potrebbe risultare la scelta ideale per chi cerca non solo un ottimo tablet, ma anche un dispositivo che faccia da interfaccia alle altre soluzioni smart della propria casa.

Insomma, un dispositivo con tutti i crismi, bellissimo da vedere e da utilizzare che, venduto a soli 199,00€, rappresenta una scelta praticamente obbligata per chiunque sia alla ricerca di un tablet funzionale e relativamente economico. Ovviamente, Lenovo Smart Tab M10 Plus non è il solo prodotto in offerta oggi, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!