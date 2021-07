Offerte del giorno Amazon: Microsoft Surface Laptop 3 scontato di 400€!

Siete alla ricerca di un ottimo portatile per poter lavorare in smart working anche in estate? Volete prestazioni di alto livello senza superare la soglia dei 1000 euro? Allora sarete felici di sapere che su Amazon è disponibile, a quello che è il prezzo più basso di sempre, l’ottimo Microsoft Surface Laptop 3 da 15″, un notebook dalle caratteristiche eccelse, perfetto per lavorare in mobilità, ed oggi disponibile ad appena 999,00€, laddove il suo costo originale sarebbe di ben 1.399,00€! Stiamo parlando della bellezza di 400€ di sconto, per un articolo che non era mai stato disponibile ad un prezzo così basso!

Disponibile in diverse configurazioni, nella versione proposta oggi a prezzo scontato da Amazon, Surface Laptop 3 monta un processore AMD Rayzen 5 3580U di terza generazione, coadiuvato da una scheda grafica integrata Radeon Vega 9 Graphics, e ben 8 GB di RAM e 125 GB di spazio di archiviazione.

Moderno e pulito nel suo design, Surface Laptop 3 si propone con un corpo in alluminio che ne facilita il trasporto, grazie al peso ridotto di appena 2,8 Kg ed una resistenza che ne avalla l’utilizzo in mobilità, anche e soprattutto grazie alle sue 11,5 ore di autonomia dichiarate dal produttore, sulla base dell’utilizzo tipico.

A completare il quadro ci sono poi, due porte, una USB-C ed una USB-A, un touch screen interattivo, nonché avanzati microfoni da studio progettati per facilitare le call online, il che in un’ottima da smart working vi eviterà anche di portare con voi microfoni e affini! Insomma, Surface Laptop 3 è un portatile eccellente e funzionale che, in sconto di ben 400€, rappresenta un’occasione davvero imperdibile per acquistare un prodotto non solo di grande qualità, ma anche dalle ottime prestazioni!

