Offerte del giorno Amazon: monitor Acer Nitro con FreeSync Premium a meno di 200€!

Dopo aver visto le numerose offerte disponibili in questa prima parte di agosto, si inizia ad intravedere una leggera diminuzione di quest’ultime dovuto alla settimana di ferragosto, ma non al punto da non riuscire a fare degli ottimi affari. Vi informiamo, infatti, che Amazon continua a proporre diverse occasioni interessanti, con sconti che raggiungono percentuali molto elevate su diverse categorie di prodotti, soprattutto quelli riguardanti la categoria informatica e software.

Una delle migliori offerte riguarda l’ottimo monitor da gaming Acer Nitro KG272, disponibile ora al suo nuovo prezzo di 189,90€ anziché di 249,90€, a seguito di uno sconto del 24% che vi permetterà di risparmiare 60€.

Il monitor Acer Nitro KG2 vi offrirà un’immersione totale nel gameplay con immagini fluide, coinvolgenti e dai colori realistici grazie al display IPS Full HD da 27″, e al suo innovativo design ZeroFrame con bordi sottili per un’ampia visualizzazione dello schermo. Oltre a ciò, il display può essere comodamente inclinato per garantirvi l’equilibrio ideale e permettervi di mantenere una postura corretta durante le vostre sessioni di gioco.

Grazie alla sua tecnologia AMD FreeSync Premium, elimina le interruzioni e le interferenze durante il gameplay, sincronizzando il refresh rate del monitor da gaming con il frame rate del computer per una grafica fluida e reattiva. Il supporto HDR migliora la qualità e il contrasto del vostro monitor ed esalta il gameplay portandolo ad un livello superiore, con maggiore precisione dei colori e immagini più nitide. Ma non è tutto, perché questo incredibile monitor proteggerà i vostri occhi dall’affaticamento delle luci blu, grazie ad Acer BlueLightShield e Flickerless, permettendovi così di affrontare lunghe sessioni di gioco senza il fastidio dei riflessi del monitor!

