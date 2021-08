Offerte del giorno Amazon: monitor da gaming LG Ultrawide a soli 168€!

Sui principali portali, la settimana di ferragosto non sta influendo troppo sulla quantità di offerte disponibili in rete, quanto più sembra che vengano messi in secondo piano i prodotti più ambiti, costringendo coloro che cercano buoni affari di scavare tra le pagine dei portali per trovare le offerte più interessanti. Ovviamente, a questo ci abbiamo pensato noi e abbiamo trovato, tra le offerte del giorno di Amazon, un’occasione che riteniamo imperdibile e che merita di essere colta al volo solo per la sua scontistica.

Il prodotto in questione è l’LG 29UM69G-B, un monitor da gaming da 29 pollici ultrawide, che viene proposto a soli 168,93€, a seguito di uno sconto del 27%. Prima di conoscere quelle che sono le sue caratteristiche più importanti, vi informiamo che il prezzo medio di questo specifico modello è di oltre 250,00€. Si tratta quindi di un’offerta davvero eccellente, la quale sicuramente non durerà a lungo, complice anche di un possibile stock limitato.

Assodato che siamo di fronte al prezzo più basso di sempre, l’LG 29UM69G-B è un monitor adatto per chi preferisce avere un’ampia visione dei contenuti. Il suo formato ultrawide, infatti, vi permetterà di ottenere un campo visivo decisamente superiore rispetto ad un formato tradizionale, aumentando al col tempo la risoluzione del pannello che, in questo caso, è di ben 2560 x 1080 pixel.

Ovviamente, è dotato di tecnologie che vi permetteranno di sincronizzare al meglio la frequenza di aggiornamento con quella della vostra scheda video, come l’AMD FreeSync, in modo da eliminare anche i più piccoli lag che potrebbero danneggiare l’esperienza di gioco. Ottima la risposta del pannello, anch’essa importantissima in un monitor da gaming e che non deve essere confusa con il numero di FPS. A tal proposito, i videogiocatori più esigenti saranno felici di sapere che l’LG 29UM69G-B vanta una risposta di 1ms, perfetta per mantenere una chiarezza degli oggetti durante un gameplay frenetico.

Insomma, siamo di fronte probabilmente alla miglior offerta della giornata, sfruttabile anche da chi cerca un buon monitor per lavoro grazie al pannello IPS. Ciò detto, vi lasciamo comunque in calce una piccola selezione di prodotti, consci del fatto che per scoprire tutte le offerte di Amazon conviene visitare la pagina dedicata. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

