Offerte del giorno Amazon: monitor LG da 27″ con risoluzione 4K in sconto di 199€!

Nuovo giorno di offerte su Amazon, ma terza tornata promozionale all’insegna dei prodotti LG! Come infatti saprete, già nei giorni scorsi vi avevamo proposto delle occasioni a dir poco imperdibili con protagonisti i prodotti LG, ed eravamo partiti con quelle che sono – anche ora – delle ottime offerte sui grandi elettrodomestici. Nel corso della mattinata di ieri, poi, vi avevamo proposto anche la nuova promozione dedicata alle smart TV tra cui non mancavano sconti che sfioravano persino i 1000€!

Ebbene, con la giornata di oggi restiamo (più o meno) in tema, perché dalle smart TV passiamo ai display, in quella che è forse la più piccola delle 3 ondate di offerte, ma i cui sconti riescono comunque a rivaleggiare con quanto offertoci negli ultimi giorni da Amazon in quanto a prodotti LG.

Solo 3, infatti, sono le proposte ma sono tutte e 3 molto valevoli, sia per ciò che concerne il prodotto proposto, sia per l’importo dello sconto. Il più interessante, tuttavia, è certamente il monitor LG 27UN83A da 27″ e con risoluzione 4K, che dagli originali 599,00€ è ora in sconto a “soli” 399,99€, con un risparmio netto di ben 199,01€: un affare!

Del resto parliamo di uno dei migliori monitor 4K nella sua specifica fascia di prezzo, se non quella che è proprio la scelta migliore da fare per chiunque voglia un monitor ampio, dai bordi sottili e dotato di compatibilità con lo standard HDR. Ideale tanto per il gaming quanto per la grafica e il design, il monitor LG 27UN83A è una soluzione comoda e funzionale, per altro progettata con un design semplice ma molto elegante e, per questo, più che adatta ad uno studio, un ufficio o la semplice scrivania di casa.

Scontato com’è di quasi 200€, il monitor LG 27UN83A rappresenta, quindi, un vero e proprio affare per la giornata di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di acquistarlo quanto prima, specie perché, considerato quanto raramente si scontano i monitor 4K, questa promozione potrebbe ben presto andare esaurita!

