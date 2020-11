Offerte del giorno Amazon: notebook gaming Lenovo Legion Y540 scontato di quasi 300€!

Continuano le ottime offerte che Amazon ci sta riservando per il suo Black Friday anticipato: un evento inatteso ma molto gradito, che fino al 19 novembre vi darà la possibilità di acquistare (ovviamente a prezzo scontatissimo) una moltitudine di prodotti in sconto! Un antipasto lungo ma ricchissimo, con cui prepararsi adeguatamente prima dell’evento vero e proprio, il Black Friday, che si terrà poi il 27 novembre.

E credeteci, ce n’è davvero per tutti i gusti, sia per quanto riguarda i marchi disponibili che nella proposta economica, con offerte pensate per tutte le esigenze e, soprattutto, tutte le tasche, e con prodotti che vanno dai classici articoli per la casa, sino ad articoli ben più ambiti e interessanti, com’è il caso del prodotto di punta di oggi: lo straordinario notebook da gaming Lenovo Legion Y540-15IRH, scontato su Amazon di ben 299,01€, passando così dagli originali 1.699,00€ a 1.399,99€!

Equipaggiato con un processore Intel Core i7-9750HF e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, il Lenovo Legion Y540 è un computer portatile con schermo da 15,6″ squisitamente pensato per il gaming, ed in grado di offrire performance più che buone anche a confronto con i più recenti titoli proposti dal mercato in Full HD e sempre al di sopra dei 60FPS, a prescindere che si tratti di simulativi, MOBA o battle royale.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Munito di un SSD M.2 2280 PCIe NVMe da 256GB e di un hard disk da 2,5″ da ben 1 TB, il Lenovo Legion Y540-15IRH è un notebook gaming che non lascia spazio a compromessi e che nella sua sottile scocca in alluminio riesce a proporre tutto, ma proprio tutto quello di cui un gamer può avere bisogno, compreso un ampio e luminoso display Full HD con oltre 2 milioni di pixel ed una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz!

Stiamo quindi parlando di un notebook davvero eccezionale che, complice lo sconto di quasi 300€ proposto da Amazon, potrebbe rappresentare un’occasione di acquisto ideale ben prima dell’arrivo del tanto atteso Black Friday 2020! Ovviamente Lenovo Legion Y540 non è l’unica offerta disponibile su Amazon, ed anzi sono diversi i prodotti in sconto che potrete trovare oggi sullo store, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

