Offerte del giorno Amazon: notebook Lenovo Yoga S940 scontato di ben 500 euro!

Nuova settimana, nuovo giro di offerte su Amazon, con il portale sempre più attivo nella proposta di offerte variegate e diverse che, complice la particolarissima estate di quest’anno, riunisce non solo prodotti per il divertimento o per la spiaggia, ma anche diverse soluzioni domestiche e per il lavoro.

Dopo l’emergenza COVID-19 che ha caratterizzato il nostro paese ed il difficile momento lavorativo per molti, l’estate 2020 sembra dunque dividersi tra chi avrà l’occasione di trascorrere con famiglia e amici le “classiche vacanze” e chi, invece, approfitterà dei mesi di luglio e agosto per recuperare sul lavoro fermo o perso durante il gravoso lockdown. Una situazione che Amazon pare avere molto chiara, tant’è che le offerte – come detto – stanno sempre più caratterizzando verso un’offerta variegata e quasi mai “monocorde”. Un esempio è proprio la giornata di oggi che partendo dalle classiche offerte per la casa, propone anche molti prodotti del tutto dissimili ma comunque utilissimi, tra TV, tecnologia di vario genere e persino PC da lavoro.

Un esempio è l’ottima proposta sul portatile Lenovo Yoga S940, tra i più apprezzati del produttore cinese, scontato di ben 500 euro sul portale, scendendo così dal prezzo originale di ben 1.499,99€ a soli 999,99€. Un affare senza se e senza ma!

Caratterizzato da un design semplice ma accattivante, Yoga S940 è stato realizzato in alluminio di prima qualità con superficie sabbiata. Disponibile in grigio ferro, questo dispositivo ultrasottile ha uno spessore di appena 12,2 mm e pesa solo 1,2 kg. Dimensioni e peso pensati per chi ha bisogno di portare il proprio notebook sempre con sé, il che rendono Yoga S940 una scelta ideale nel lavoro o nello studio in mobilità. Dotato di display in vetro Contour, materiale che consente di smussare ulteriormente i bordi in modo che la minuscola cornice sembri ancora più sottile, S940 è leggero e resistente ed è dotato di processore Intel Core i5-1035g4, per prestazioni ottimali in quasi qualunque circostanza. Completato da un SSD da 512 GB e da ben 8 GB di RAM, questo notebook offre una risoluzione fino a 4K, con supporto al sistema Dolby Vision, confermandosi un prodotto non solo utile e funzionale per lavoro e studio, ma anche una scelta ideale per la visione di film e serie tv.

Insomma, stiamo parlando di un ottimo portatile, la cui offerta proposta da Amazon potrebbe far gola a molti di voi, specie qualora voleste approfittare dell'estate per munirvi di un nuovo portatile, performante e funzionale.

